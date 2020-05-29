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醫院團體績效獎金發出22億元 但醫院院內感染無法領取

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，衛福部醫事司宣布發放醫院績效獎金辦法，績優醫院最高可拿2000萬元。 圖／本報資料照片
新冠肺炎疫情趨緩，衛福部醫事司宣布發放醫院績效獎金辦法，績優醫院最高可拿2000萬元。 圖／本報資料照片

我國新冠肺炎疫情趨緩，衛福部醫事司宣布發放醫院績效獎金辦法，績優醫院最高可拿2000萬元，但發生院內感染醫院不得領取，診所最高可拿13萬、協助發放口罩的衛生所及藥局則可領取3萬元；團體績效獎金的60％必須要發放給員工，院方不得全數領取。

根據衛福部修訂頒發的「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，針對醫院、診所、藥局及衛生所，發放團體績效獎金。

針對醫院，防疫獎勵金是從今年一月至五月疫情期間「未發生院內感染醫院」，發放標準依照病床數為依據，衛福部醫事司長石崇良表示，49床以下可領取150萬元；50床以上99床以下可領取200萬元；100以上199床以下可領取300萬元；200床以上499床以下可領取400萬元；500床以上可領取500萬元。

除了防疫獎勵金，醫院還有績效獎金，石崇良表示，同樣是一到五月，收治社區肺炎(community acquired pneumonia)、疑似或確診新冠肺炎住院病例數，給予最高500萬元。他強調，這部分不僅限於新冠肺炎，而是所有肺炎患者都納入計算，計算方式將會透過健保資料直接計算有多少人、日，醫院無需額外提報資料。

而經衛福部指定的應變醫院或隔離醫院，配合辦理防疫工作，表現優良者，給予最高500萬元。其他配合本部辦理防疫工作，如集中檢疫所、機場檢疫、通訊診療、指定機構檢驗數量等，表現優良者，給予最高500萬元。因此每一項若都是拿到最高500萬，一家醫院最多可拿2000萬元的獎勵金。

其次為診所以及衛生所，石崇良表示，診所及衛生所的防疫獎勵是針對今年二到四月，當月開診天數達20天以上，每一家每月可領一萬元，等於最高領三萬元。

績效獎金同樣也是二到四月，診所或衛生所有落實分流及感染管制措施，依診治為腹瀉或呼吸道疾病之人次佔就診總人次百分比，按月發給1萬至3萬元；30%至45%，1萬元；逾45%至75%，2萬元；逾75%3萬元。另外配合直轄市、地方衛生局辦理通訊診療者，給予1萬元。

第三部分為協助發放口罩的衛生所或健保特約藥局，也會有防疫獎金，依銷售實名制口罩累積總天數，20天至50天，5千元；51天至75天，1萬元；76天至100天，2萬元；逾100天，3萬元。石崇良表示，初步編列預算為22億，最快六月起陸續發放。

衛生所 新冠肺炎 衛福部

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