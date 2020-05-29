全球防疫成績單分三模式 台灣超前部署「沒人學得來」

台灣防疫成績單令全球稱羨，台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁說，這次全世界防疫有三種模式，台灣是精準防疫、決戰境外的典範；南韓是防疫破口後，快速動員的典範；德國則是醫療體系防護的典範。

生技中心舉辦「疫情引發新思維與契機：如何落實臺灣防疫長期實力-從產業出發」論壇，張鴻仁觀察全球防疫方式析，台灣精準防疫、決戰境外幾乎沒有國家可以學，台灣的成功取決於超前部署，其他國家都已經錯過超前部署的時機，想學也沒辦法做，台灣也因應有超前部署，個案數相當得少。

第二種則是南韓，南韓是在防疫出現破口時，快速動員包含產業、政府、研究團隊等，南韓也不是這一次才把產業做起來，南韓人非常愛國，因此醫療院所都會使用南韓生產的產品，產學研的平台早就都在，因此在新冠肺炎剛開始延燒時，產業起來的速度就非常快。

第三種典範是德國，德國是全歐洲新冠肺炎死亡率最低的國家，觀察發現德國是少數負壓隔離病房、加護病房充裕的國家，張鴻仁說「別以為台灣醫療健全，台灣只是比較幸運」，這一次要不是台灣在邊境守得非常嚴謹，台灣的醫療體系是不足的，難以面對大量的確診患者。

面對後疫情世代，長期的因應措施是一定要思考的，技術快速的發展，平時就得要練兵，有人說「要接火球手中無物是接不到的」，平時有練兵才做得到，產業、醫療、學界的結合，前提必須要讓醫院有餘韻，醫師才有辦法花額外的時間與產業界合作，當我國產業研發出的產品，是經過醫師認證的，醫師使用也會更有信心。

張鴻仁認為，要促成產業、醫療、學界的結合，一定要有政策協助推動，醫師才願意與產業界合作發明更多的產品，讓這些產品成為真正的實力。

他也提到，衛福部長陳時中在去年12月27日，那時疫情尚未出現、選舉也還沒結束時，舉行精準醫療高峰會。當時宏碁創辦人施振榮坐在台下，他聽完該會議後給了一句評語「衛福部已經從管制部變成發展部」，表示對此感到欣慰。張鴻仁說，希望在這樣的氛圍下，產學研合作，讓的防疫戰績也能成為產業實力。