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「森境太魯閣」紀錄片 獲美國休士頓影展白金獎

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
森境太魯閣」紀錄片去年11月發表時，內政部長徐國勇（左２）到場，左為太管處長游登良，右起片中主角太魯閣族人彼得洛．烏嘎及導演廖東坤。圖／太管處提供
森境太魯閣」紀錄片去年11月發表時，內政部長徐國勇（左２）到場，左為太管處長游登良，右起片中主角太魯閣族人彼得洛．烏嘎及導演廖東坤。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處委外製作的「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，獲得美國歷史最悠久影展、休士頓國際影展肯定，獲得紀錄片類別最高榮譽白金獎，太管處今天宣布這項好消息，並表示，藉由獲獎，希望將全片主題「森林生態與生物多樣性」行銷出去。

太魯閣國家公園屬於高山型的國家公園，涵蓋從亞熱帶、溫帶到寒帶的森林生態系，生物多樣性很高。「森境魯閣」全長26分半，是導演廖東坤在山中拍了3年的心血結晶，不但紀錄到冠羽畫眉群體築巢、孵蛋的珍貴畫面，也為太魯閣極具代表性的麝香貓、林鵰留下紀錄，甚至還在拍攝過程中曾與黑熊驚險對峙。

太管處長游登良表示，休士頓影展每年每年吸引世界各國數千部各類型影片參展角逐。「森境太魯閣」透過太魯閣族人彼得洛．烏嘎分享山林生活經驗，道出當地原住民族與山林共生的智慧，能夠在國際獲獎是一大肯定，也希望外界透過這部紀錄片，認識這個神祕且生機無限的森林故事。

「森境太魯閣」有中、英文2個語版發音，目前每天在太魯閣遊客中心簡報室定時播放，並接受團體預約欣賞，另也會上傳YouTube，提供民眾線上欣賞。

太魯閣國家公園 紀錄片 黑熊

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