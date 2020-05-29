雙鐵有機會6月7日恢復賣便當 北車大廳開放要再規畫

交通部表示，原訂8月1日對於國內公共運輸第二階段擴大鬆綁，有機會於6月7日提前實施，包括恢復雙鐵列車內的便當等商品販售、取消梅花座等，台北車站大廳需重新規畫使用方案，暫不會在這波解禁。

昨天的行政院會院長蘇貞昌指示，各部會要研擬公布6月7日以後，具體鬆綁疫情管制措施。交通部也會在6月7日前宣布另一波防疫鬆綁措施，將於下周開會公布。討論包括預計在第二階段、8月1日才要鬆綁的措施，如解除台、高鐵車內飲食管制，恢復列車商品販售、取消雙鐵梅花座等是否提前於6月7日實施，交通部說，會尊重各單位的提案。安心旅遊日前則已由交通部長林佳龍宣布，提前於7月1日啟動。

交通部指出，高鐵在端午節連假已開放預訂座位，仍維持全車指定席，不過同意高鐵在連假有加班車需求時，可安排自由座車廂。比較難處理的是台鐵的站票問題，預期疏運期間東部的新自強號車票一票難求，但新購600輛新自強號城際列車，要到2021年才開始陸續交車，現花東運能在連續假日仍然不足。

下周的會議將討論台鐵是否開放賣站票，滿足返鄉的需求。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不只一次在例行記者會表示，站票讓旅客間難以保持適當的社交距離。

至於台北車站大廳，因為林佳龍指示要求台鐵重新設計使用時間及方式，應趕不及於6月7日一起開放。台鐵說，今天已邀集相關單位、NGO、專家學者等公、私部門代表舉辦第一場座談會，會中台鐵局充分聽取各方意見，作為開放使用中央大廳公共空間的規畫參考。

參與的團體單位包括地方創生的人們、四十分之一移工教育文化協會、台灣國際勞工協會、台北清真寺、台灣設計研究院、社計事務所、優勢學院、交通大學、淡江大學、台灣大學、勞動部、交通部、台北市政府等表達意見及對話。另就空間管理、時間管理及人員需求等面向交換意見，討論空間設計改變行為等軟硬體改善的可能性。

台鐵局將再辦兩場座談會，歡迎更多人士加入討論，以提出使用的最妥適方案。