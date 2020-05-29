花87元買眉筆發票中1000萬！Yahoo奇摩超級商城開大獎

財政部109年3、4月期統一發票中獎號碼出爐，其中一名千萬獎金幸運兒是在Yahoo奇摩超級商城「小三美日」商店購買ETUDE HOUSE增量版素描高手眉筆，僅花費87元就幸運獲得1,000萬元獎金；Yahoo奇摩購物中心也開出一名100萬獎金得主，幸運兒是在「SO NICE品牌旗艦店」花費826元購買俏麗口袋拼接格紋短裙，如果你還沒對發票，趕快看看幸運兒是否就是你！

Yahoo奇摩電商於每個月底推出「月光節」，祭出日用商品每月底最低1元、折價券現領現折大放送，Yahoo奇摩購物中心也將於6月1日推出「618年中狂歡購」，狂灑千萬購物金讓消費者大搶優惠，也期望這份好運持續暢旺，讓消費者在享受網購的便利與優惠的同時，還有機會中大獎。 宅經濟正夯，Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心在109年3、4月期統一發票分別開出千萬、百萬獎金得主。圖／Yahoo奇摩超級商城提供