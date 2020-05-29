迎接暑假旅遊熱 花蓮兩大旗艦型活動8月登場

隨著疫情趨緩，相關防疫措施逐漸鬆綁，花蓮縣府暑假兩大旗艦型活動「夏戀嘉年華」與「紅面鴨FUN暑假」，正緊鑼密鼓規畫中。縣府觀光處表示，兩大活動都因疫情影響延後，但一定會辦，正積極規畫，預定8月登場，盼在疫情逐漸緩和後，帶來一波旅遊熱潮。

「夏戀嘉年華」今年將邁入第13年，是全台暑假最大規模的演唱會，縣府邀請數十組藝人輪番登台獻唱，曾登台演出的包括張惠妹、田馥甄等重量級歌手，因卡司堅強，每年夏天吸引年輕粉絲從各地湧入花蓮，跟著音樂吶喊律動。

縣府觀光處副處長張志翔說，夏戀嘉年華原本在暑假初登場，因為群聚人數很多，先前考量要維持適當社交距離或是戴口罩會有困難，才將期程延後。目前疫情趨緩，體育賽事、藝文活動逐步解禁，預料國內旅遊在暑假期間會蓬勃發展，夏戀嘉年華暫定8月下旬舉辦。

「絕不會讓民眾失望」張志翔說，目前已在籌畫中，暫定8月25日到29日，同樣在花蓮市六期重畫區舉行，希望到時候疫情更緩和、管制更開放。如果疫情有變化，狀況不是那麼好，也不排除延到年底結合跨年演唱會舉辦，無論如何，一定會在遵守中央流行疫情指揮中心的防疫指引下進行。

至於很受親子歡迎的「紅面鴨FUN暑假」，因場地在壽豐鄉鯉魚潭風景區，屬戶外型活動，影響較小。張志翔說，活動預計8月1日到30日舉行，有「音樂噴泉秀」、「搖擺曼波秀」、「魔法花園水舞劇場」及「璀璨鴨鴨夜光秀」等主題活動。