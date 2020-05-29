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台北君悅「致禮醫護」 每晚3,780元起再享升等嘉賓軒
感謝醫護人員全力為國人健康把關，台北君悅酒店響應凱悅集團推行全球的「致禮醫護英雄」行動，即日起至2021年6月30日，針對醫護人員推出「凱悅親友價客房」，凡於2020年8月31日前入住，憑醫護人員工作證明（醫療單位有照證件不限部門或從業證）下榻台北君悅酒店，除可享有每晚3,780元起的凱悅集團員工親友優惠，再升等嘉賓軒專屬禮遇，享飲品無限供應、晚間雞尾酒與西式點心及歐陸式自助早餐等。
屢獲殊榮的台北君悅酒店，繼2019年榮登國際知名TTG旅遊大獎「台北最佳酒店」後，今年以「緊鄰台北101的優越地理位置，氣派挑高三層樓大庭設計，透過令人難忘的豐盛早餐與設備新穎完善的客房，打造猶如精品般的豪宅空間與體驗」，勇奪全球知名旅遊及生活時尚雜誌《DestinAsian》2020讀者之選（2020 Reader’s Choice Awards）「台灣最佳酒店」第一。
酒店內設施包括戶外溫水泳池、2間全天開放的訓練室、三溫暖區等，均可無限使用。
相關優惠可至官網查詢：https://bit.ly/2Loih8f，並輸入專屬代碼「THANKYOU」，即可享優惠。此優惠每日限量供應，價格不包括15.5％的稅與服務費，不適用團體或會議團體訂房，亦不可累計「凱悅天地」會員獎勵計畫及合併其他專案優惠，至多可連續住宿7晚，且每次至多預訂3間客房。
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