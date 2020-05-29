台北君悅「致禮醫護」 每晚3,780元起再享升等嘉賓軒

感謝醫護人員全力為國人健康把關，台北君悅酒店響應凱悅集團推行全球的「致禮醫護英雄」行動，即日起至2021年6月30日，針對醫護人員推出「凱悅親友價客房」，凡於2020年8月31日前入住，憑醫護人員工作證明（醫療單位有照證件不限部門或從業證）下榻台北君悅酒店，除可享有每晚3,780元起的凱悅集團員工親友優惠，再升等嘉賓軒專屬禮遇，享飲品無限供應、晚間雞尾酒與西式點心及歐陸式自助早餐等。

屢獲殊榮的台北君悅酒店，繼2019年榮登國際知名TTG旅遊大獎「台北最佳酒店」後，今年以「緊鄰台北101的優越地理位置，氣派挑高三層樓大庭設計，透過令人難忘的豐盛早餐與設備新穎完善的客房，打造猶如精品般的豪宅空間與體驗」，勇奪全球知名旅遊及生活時尚雜誌《DestinAsian》2020讀者之選（2020 Reader’s Choice Awards）「台灣最佳酒店」第一。

酒店內設施包括戶外溫水泳池、2間全天開放的訓練室、三溫暖區等，均可無限使用。