搶攻企業國旅 金門成立景點客製化團體遊櫃臺

疫情逐漸趨緩，交通部日前宣布安心旅遊7月將上路，國內各旅遊業者紛紛摩拳擦掌準備迎接遊客，金門縣政府今天也宣布成立遊程諮詢窗口，規劃一系列遊程準備搶食企業國旅市場這塊大餅，並成立特殊遊程諮詢窗口，提供最佳的服務。

金門縣觀光處表示，金門一直是自由行遊客最熱門首選，近年也不斷推出秘境景點吸引遊客，但其實金門除了自由行外，更適合企業國內員工旅遊、會議及訓練觀光，包括柳營團健、西洪賽事、獅山體驗、坑道探險、後湖露營、夜遊導覽解說等等，豐富的遊程，不僅可滿足不同企業的需求，更有別於其他縣市的獨特戰地及古蹟人文風情。