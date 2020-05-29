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搶攻企業國旅 金門成立景點客製化團體遊櫃臺
疫情逐漸趨緩，交通部日前宣布安心旅遊7月將上路，國內各旅遊業者紛紛摩拳擦掌準備迎接遊客，金門縣政府今天也宣布成立遊程諮詢窗口，規劃一系列遊程準備搶食企業國旅市場這塊大餅，並成立特殊遊程諮詢窗口，提供最佳的服務。
金門縣觀光處表示，金門一直是自由行遊客最熱門首選，近年也不斷推出秘境景點吸引遊客，但其實金門除了自由行外，更適合企業國內員工旅遊、會議及訓練觀光，包括柳營團健、西洪賽事、獅山體驗、坑道探險、後湖露營、夜遊導覽解說等等，豐富的遊程，不僅可滿足不同企業的需求，更有別於其他縣市的獨特戰地及古蹟人文風情。
觀光處指出，為了服務企業與團體的國旅，已成立特殊遊程諮詢窗口，除提供業者或大型企業遊程資訊外，更可為各大企業客製化遊程路線，場地租借，提供活動協助，如有特殊需求的企業或業者，可洽諮詢專線：082-324174。
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