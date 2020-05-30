受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，不能於規定期間內繳清稅捐，可申請延期或分期繳稅

新冠肺炎疫情在今年衝擊全球，台灣也深受影響，財政部因而全面放寬所得稅申報期限到6月30日止。財政部臺北國稅局表示，納稅義務人受疫情影響，不能於規定期間內繳清稅捐，可申請延期或分期繳稅，不受應納金額限制。稽徵機關受理申請後，將酌情核准延期繳納期限1至12個月或分期繳納期數2至36期（每期以1個月計算）。

該局進一步說明，受疫情影響，例如被減薪、非自願離職或所服務企業減班休息者；或經中央主管機關提供紓困措施之營利事業或短期間內營業收入驟減的納稅義務人；財政部發布公告，可於規定納稅期間內，向主管稽徵機關申請延期或分期繳納，各稅捐稽徵機關將從寬審認，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期）。

國稅局提醒，納稅義務人對於核准延期或分期繳納後的任何一期應繳款，未如期繳納者，稽徵機關將就未繳清的餘額，一次發單通知補繳。請已獲核准的民眾務必如期繳納稅款，以免影響權益。

詳情請至財政部網站「嚴重特殊傳染性肺炎專區」（ https://www.mof.gov.tw/htmlList/5b4302f9727f44c7b2daf4491a1e1bdb ）查詢即時訊息及相關諮詢窗口人員。(臺北國稅局廣告)