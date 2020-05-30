受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，不能於規定期間內繳清稅捐，可申請延期或分期繳稅

文 / 曾俊林 提供

新冠肺炎疫情在今年衝擊全球，台灣也深受影響，財政部因而全面放寬所得稅申報期限到6月30日止。財政部臺北國稅局表示，納稅義務人受疫情影響，不能於規定期間內繳清稅捐，可申請延期或分期繳稅，不受應納金額限制。稽徵機關受理申請後，將酌情核准延期繳納期限1至12個月或分期繳納期數2至36期（每期以1個月計算）。

該局進一步說明，受疫情影響，例如被減薪、非自願離職或所服務企業減班休息者；或經中央主管機關提供紓困措施之營利事業或短期間內營業收入驟減的納稅義務人；財政部發布公告，可於規定納稅期間內，向主管稽徵機關申請延期或分期繳納，各稅捐稽徵機關將從寬審認，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期）。

國稅局提醒，納稅義務人對於核准延期或分期繳納後的任何一期應繳款，未如期繳納者，稽徵機關將就未繳清的餘額，一次發單通知補繳。請已獲核准的民眾務必如期繳納稅款，以免影響權益。

詳情請至財政部網站「嚴重特殊傳染性肺炎專區」（https://www.mof.gov.tw/htmlList/5b4302f9727f44c7b2daf4491a1e1bdb）查詢即時訊息及相關諮詢窗口人員。(臺北國稅局廣告)

圖／臺北國稅局 廣告
圖／臺北國稅局 廣告

相關新聞

醫院團體績效獎金發出22億元 但醫院院內感染無法領取

我國新冠肺炎疫情趨緩，衛福部醫事司宣布發放醫院績效獎金辦法，績優醫院最高可拿2000萬元，但發生院內感染醫院不得領取，診...

「森境太魯閣」紀錄片 獲美國休士頓影展白金獎

太魯閣國家公園管理處委外製作的「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，獲得美國歷史最悠久影展、休士頓國際影展肯定，獲得...

花87元買眉筆發票中1000萬！Yahoo奇摩超級商城開大獎

財政部109年3、4月期統一發票中獎號碼出爐，其中一名千萬獎金幸運兒是在Yahoo奇摩超級商城「小三美日」商店購買ETU...

台北君悅「致禮醫護」 每晚3,780元起再享升等嘉賓軒

感謝醫護人員全力為國人健康把關，台北君悅酒店響應凱悅集團推行全球的「致禮醫護英雄」行動，即日起至2021年6月30日，針...

疫情之後生技產業「變了」 經濟部提五項扶植方向

我國疫情趨緩，經濟部次長林全能表示，疫情發展至今約五個月，台灣面對疫情衝擊，產業出現了五大面向，經濟部針對產業的變化，提...

健康橘／年老腎衰 飲食藥物要注意

健保署統計2018年醫療支出前10大疾病中，慢性腎病排名第1，年花健保約513億元，洗腎人數突破9萬人，隨著年齡增長，器...

乳癌搶救王侯明鋒進駐大武衛生所 婦女足甘心

高醫團隊去年2月進駐台東南迴大武衛生所後，大幅提升南迴醫療品質，有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫院長侯明鋒也加入陣容，提...

毛孩也要做防疫 新北推自製寵物防疫香包還可除臭驅蟲

國內新冠肺炎疫情趨緩，家中毛寶貝也要做好防疫，新北市動保處推出「自製寵物防疫香包」，只要準備薄荷、艾草等常見草藥，除了可...

盛世公主號8月再取消基隆出發6航次！

因台灣和相鄰國家遊輪禁令政策，以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪宣布取消盛世公主號(Majestic Princes...

悼吳朋奉／幹天幹地幹命運以外 戲王之王的精彩演繹

收到「三金影帝」吳朋奉因腦中風在5月25日凌晨過世的消息，腦海中第一時間浮現的是，《父後七日》詩人道士在田尾電照菊花田邊，對著逝者親屬小莊展示如何用「元氣一點」的方式，把自己寫的詩唸出來那場戲。

【再見敦南1】誠品文化啟發蔦屋 陳芳明：看見書與作者的尊嚴

1989年，誠品敦南店開幕，開啟書店新風貌；今年5月31日，敦南店將結束31年風華。文化人士、資深誠品人表示，敦南店樹立的優雅美感、複合功能、選書專業、可優遊的公共空間、24小時營業等五大特色，都創下當年台灣第一，完全打中台灣新中產階級與文青的心，甚至超乎台灣當時期待，才能成為傳奇。

全球防疫成績單分三模式 台灣超前部署「沒人學得來」

台灣防疫成績單令全球稱羨，台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁說，這次全世界防疫有三種模式，台灣是精準防疫、決戰境外的...

熱門新聞

電話打爆！康那香觀光工廠6月2日重新營業 公告「不賣口罩」

南投發生規模4.6地震 最大震度雲林彰化4級

梅雨鋒面終告一段落 彭啟明：下周轉夏季天氣 上看36度高溫

YouTuber包小黃從台北到墾丁付12,220元 專家曝：影片早回本

長達11天滯留鋒近尾聲 吳德榮：今天仍防劇烈天氣

台鐵局：6月1日起維持社交距離 可在列車上飲食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。