社企使命高峰會 企業責任成歐美商界指標台缺席百大CEO

中國文化大學今舉辦「新冠肺炎衝擊帶來的企業本質省思：從社會責任走向社會使命」研討會，由橫跨產官學、非營利組織等領域專家分析各型企業在疫情中發揮的重要作用，經營者又該如何從利益與理念之間取得平衡。

「2019年台灣企業家首度跌出世界百大CEO排行榜，原因就是企業社會責任（CSR）評分過低。」活水社企投資開發總經理賴英照直言，外國商業雜誌對CSR的重視程度逐年增加，但台灣企業、企業背後的股東與投資人卻還未跟上此趨勢，依舊以短期利益最大化為唯一導向。

賴英照認為，企業應學習「包容」和「永續發展」，得到利益後進一步想到自己的員工、客戶、供應商，並效法口罩國家隊，在應挺身的時刻成為社會安全網一部分。他說，新冠肺炎對人類的教訓在於「我們沒有辦法獨善其身，必須擁有同理心。」

以提供創業者資金為主要服務的漣漪人基金會創辦人朱平分析，大型企業的營運牽涉股東會決議，若CEO願意創新卻無法得到股東支持，再好的理念都將淪為螳臂擋車，這屬於結構性問題，無法在短時間內發生改善。

而朱平以販售「環境友善」美容品起家，旗下公司皆支持環境寶運、婚姻平權等理念。他主張先影響中小企業轉型，當社會大多數人認同CSR精神，才有機會滾雪球帶動大公司進行反思。

朱平更指出，企業追求CSR不只是兼顧理想，也能提升自身在國際市場的競爭力；但中小型公司的資本額、財務遠低於大企業，其執行過程往往面臨兩難，因此先建構完善的商業模式仍是第一要務，他強調「我不是為了社會做企業，而是賺了錢，有能力為社會付出責任。」

財經法專家、前司法院院長賴英照引用外國媒體資料，說明如Google、Amazon等國際級公司都自發性對員工提供補助，或向醫療組織捐款，他認為台灣企業在疫情下過度消極，多數紓困都被視為政府責任，不像重視CSR的歐美民眾會呼籲企業「來幫忙解決社會問題。」

賴英照感嘆，美國芝加哥的新冠肺炎亡者中有66%為非裔病患，外媒也揭露黑人成為全球疫情中傷亡最慘重的族群，富人享有豐富的防疫資源，窮人卻要一邊上班、一邊防疫，甚至因經濟停滯遭裁員，陷入無法脫身的惡性循環中，當政府無餘力關注這些弱勢議題，企業有必要將所得回饋社會。