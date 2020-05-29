電話打爆！康那香觀光工廠6月2日重新營業 公告「不賣口罩」

中央疫情指揮中心宣布口罩的販售禁令最快將在6月1號就能解除，消息一出，口罩大廠台南市康那香不織布觀光工廠又將在6月2日恢復營業，想買口罩民眾電話打爆公司，康那香緊急在官網公告「未開放口罩買賣」，公司表示，目前要先消化口罩禁令前的訂單，觀光工廠何時會賣口罩，會公告在網路上。

台南市康那香不織布觀光工廠在今年農曆過年後，爆發口罩搶購潮，有民眾買不到還報警，後來隨著中央頒布口罩禁令才平息，康那香不織布觀光工廠也因疫情嚴峻，從4月1日暫停營運至5月30日，日前重新公告在6月2日（周二）恢復營業，因剛好在中央口罩販售禁令的巧合時機，民眾都以為可以買口罩了。

康那香公司指出，口罩禁令雖然解除，但康那香還是國家口罩隊的成員，必須有一定的數量交給中央統一調度，可以留下的部分，也要先應付禁令前的訂單，因公司有多個部門都有接受訂購，還要再整理欠顧客多少數量，並依照訂單的先後按次序出貨，「消費者都說要先賣他」，根本不可能應付。

康那香公司預估要消化先前的訂單，可能要好幾個月，觀光工廠何時會開賣，要視產量及出貨情況，在網路公告。