菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲、全面禁賣類菸品

擱置13年未修法的菸害防制法最新修正草案今出爐，國健署署長王英偉表示，本次修法兩大重點，其一是跟進美國，將合法抽菸年齡提高至20歲；另外，首次將「類菸品」字樣入法，定義更有彈性，以便更全面禁止變化快速的電子煙、加熱菸品等新興菸品，力拚本會期過關。

王英偉表示，有鑒於美國已於2019年12月立法通過提高禁止吸菸年齡至滿21歲、新加坡也已從目前的18歲分三年逐步調高到21歲，泰國提高至20歲，且超過82％台灣吸菸者在20歲前開始吸菸。20歲前，大腦仍在邁向成熟階段，易受到尼古丁成癮影響，提高禁止吸菸年齡至20歲。

另外，王英偉說，本次菸害防制法修正草案特別增列「類菸品」定義，並明文禁止類菸品製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告，以杜絕如電子煙及其他類菸品對於國民健康危害。祭出重罰，違法者最高罰緩金額從5萬，一口氣提高至5000萬元。

王英偉說，類菸品一詞依其原料特性及使用方式採類別性定義，避免未來有新名稱產品上市，或業者以改變目前通稱名稱，如將電子煙改為其他名稱，而規避法律適用，也不用每次都勞師動眾修法。強調符合類菸品定義產品，除原料特性符合外，尚包括有得使人模仿菸品使用特性。

為確保國人於室內公共場所能免於二手菸危害，刪除半戶外 開放空間之餐飲場所、雪茄館、下午9時以後開始營業且18歲以上始能進入視聽歌唱場所，不受禁菸限制規定，並增訂酒吧、夜店未設獨立空調及獨立隔間室內吸菸室者，為禁止吸菸場所。

王英偉表示，由於去年美國不斷出現因電子煙出現嚴重肺部傷害個案，全世界對新興菸品的重視提升，2019年我國青少年電子煙使用率4.2% 較107年增幅超過5成，「修法時程希望越快越好」力拚菸害防制法草案能在立法院本次會期通過。