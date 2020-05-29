民眾湧藥局搶買口罩 藥師嘆訂貨難憂沒貨可賣

醫用口罩將於6月1日解禁，不少民眾湧藥局掃貨，喊出「有多少貨就買多少。」但藥師表示，目前僅少數廠商願接訂單，且要1、2週後才會到貨，6月1日恐沒貨可賣。

中央流行疫情指揮中心近期宣布，6月1日起醫用口罩將定額徵用，多出來的口罩產能將開放國內販售或外銷，寄往國外的口罩也不再限制數量，相關政策將與2週9片的口罩實名制並行，民眾不用擔心買不到口罩。

消息一出，不僅國內口罩廠電話被打爆，藥局也湧入大批詢問民眾，盼趕在第一時間掃貨寄給國外家人。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒今天告訴中央社記者，口罩禁令實施以來，每當中央流行疫情指揮中心記者會中有任何口罩禁令鬆綁消息傳出，藥局都會湧入大批民眾，詢問訂購時程，尤其宣布6月1日開放口罩解禁且可不限量寄送國外後，每天至少都有10到20人到藥局詢問何時買得到。

黃彥儒說，根據第一線藥局藥師反映，很多民眾因家人旅居海外，希望趕在6月1日一開放就趕緊掃貨寄到海外，除了喊出「有多少就買多少」，甚至點名要特定大廠或要豹紋等特定花色。

不過，黃彥儒指出，最近和過去合作過的口罩廠商聯繫時，很多廠商坦言定價、可出貨的量都還在評估當中，可能要等6月1日才能確定並出貨，只能先留下客人電話，等到有貨再以簡訊通知。

開業藥師沈采穎說，6月1日開放自由販售的訊息一出，「每天都被問爆了」，當天她立即詢問口罩廠商，廠商都表示毫無所悉，直到昨天才有2家廠商願接訂單，但強調「目前還沒收到政府公文，不知何時能出貨」，即便6月1日真能出貨，藥局至少也要等7到14天才會收到貨。

在價格方面，根據沈采穎觀察，平面口罩每片售價從過去約新台幣4至5元漲到5至7元，立體口罩也從過去6至7元漲到8至10元，每盒售價約從200元漲至250到400元。

沈采穎強調，目前除2家接受訂單的廠商外，其餘多數廠商都表示因無法報價、不確定有多少貨能釋出，不接受訂單。正因如此，她認為，6月1日民眾不太可能在藥局等實體通路買到口罩，恐讓期待第一時間買到口罩的民眾空歡喜一場，也擔心民眾質疑藥局私藏口罩。

沈采穎說，目前國際間疫情嚴峻，勢必有很多國家向台灣訂購口罩，且外銷不論訂購量、價格也會比國內販售來得好，呼籲政府明訂內外銷配比，至少6成留給國內、4成外銷，否則自由販售政策形同虛設，民眾仍是看得到、買不到。