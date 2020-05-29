快訊

菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲、全面禁賣「類菸品」

直播／今天再迎零確診？ 指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「有溫度」的牙科室 讓憨兒在溫馨的環境中看診

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「友愛牙科室」是少數特殊機構兼顧室內裝修的診療室，跳脫傳統牙科診療室給人冷冰冰的感覺，讓憨兒更願意在溫馨的環境看診。記者高宇震／攝影
「友愛牙科室」是少數特殊機構兼顧室內裝修的診療室，跳脫傳統牙科診療室給人冷冰冰的感覺，讓憨兒更願意在溫馨的環境看診。記者高宇震／攝影

國際扶輪桃園東區扶輪社、桃園東信扶輪社、韓國居昌扶輪社主辦全球獎助金「打開幸福喜憨兒牙齒醫療保健計畫」，於桃園市龍潭區幸福基金會設置近百萬「有溫度」的「友愛牙科室」照護憨兒們的口腔健康。

「友愛牙科室」是少數特殊機構兼顧室內裝修的診療室，跳脫傳統牙科診療室給人冷冰冰的感覺，讓憨兒更願意在溫馨的環境中看診，今天舉辦揭牌啟用典禮。

東信扶輪社長翁淳宏表示，幸福基金會於去年8月成立，預計照顧80位憨兒，目前已陸續進入了40位。由於憨兒過去看牙醫時常有拒絕看診、咬牙醫師等狀況，導致一般牙醫拒絕看診，需搭乘救護車至特照門診救醫，但龍潭地區特照門診稀少，因此打造牙科室照顧憨兒的口腔健康，也提供附近弱勢民眾看診。

「友愛牙科室」日後將由桃園牙醫師公會副理事長兼牙醫師簡志成率領有志一同的特照牙醫師定期每周一日看診。去年剛獲得醫療奉獻獎的簡志成長年投入在特殊需求者的照護，特殊需求者包含臥病在床、年老無行動力、身心障礙者，這些弱勢族群因無法外出看牙醫導致口腔健康長期被忽視，造成更嚴重的問題。

簡志成表示，牙科室使用分離式牙科診療椅，方便輪椅搬運，動線也依無障礙空間設置，看診器材皆由醫師在自己的診所消毒後帶來使用，治療品質與外面的診所相同，不同的是讓憨兒們在熟悉的環境看診，更有安全感。

簡志成也指出，憨兒們常見的口腔健康問題，包括齒列不整等先天缺陷，及後天的口腔維護不良，憨兒們除了養成刷牙的習慣，比一 般人辛苦，由於牙痛時的表現不明顯，更使一般診所束手無策；牙科診療室不只提供憨兒治療的服務，也透過老師、教保員及醫師的配合，教導憨兒刷牙、維護口腔健康。他說，許多憨兒因口腔衛生問題，影響社交能力，維持良好的口腔衛生甚至可以使憨兒們外出工作時，更有自信與人交談，影響多方面正向發展。

「友愛牙科室」今天舉辦揭牌啟用典禮。記者高宇震／攝影
「友愛牙科室」今天舉辦揭牌啟用典禮。記者高宇震／攝影

牙醫 醫師

延伸閱讀

「南台灣乳癌第一刀」侯明鋒 今天進駐大武衛生所看診

台灣防疫有成 衛福部向扶輪社全球總部分享經驗

國教盟籲增指考分發名額 教部冷回應

張上淳有個明星堂弟　「廣島之戀」張洪量受影響當牙醫

相關新聞

YouTuber包小黃從台北到墾丁付12,220元 專家曝：影片早回本

一名Youtuber愛莉莎莎日前發布一則最新影片，表示自己因為腳傷，選擇最貴的方式從台北到墾丁。她和朋友搭上計程車採用跳表的結果，從台北一路開到墾丁車資總金額為12,220元，讓她直呼終於為大家解答這樣做要花多少錢；但有專家揭露，其實愛莉莎莎將旅行過程拍成影片的廣告收益，「早就回本了」。

準備出門玩！政院核定：明年春節放7天、8個3天以上連假

行政院人事行政總處今公布，行政院核定的2021年政府行政機關辦公日曆表，全年365日，總放假日數116日，其中3日以上之...

環保局上門問摔杯網美電話 咖啡廳老闆婉拒：希望早日落幕

知名網紅卡卡兒日前到台北市一間咖啡廳消費，與店家發生糾紛，引發爭議。28日店家「Bonica」在臉書發出公告，表示當天有環保局的人員上門詢問卡卡兒的聯絡方式，然店家以「不想個資外流」及「希望事件早日落幕」為由婉拒，被網友大讚大器獲得好評。

發票全槓龜App一按卻「驚中2000」 網羨慕：還有這招

許多人喜歡把電子發票存在載具中，不僅中獎了會直接通知，也不會忘記要對發票。日前一名網友打開App查看，怎料202張發票居然一張都沒中，但在檢查了專屬獎項區後，卻意外發現中了2000元，讓不少網友看了都驚呼「還有這樣喔⋯紙本幾百張一張都沒中⋯」。

南投雲嘉恐有豪雨 今天杉林溪、木柵雨下的也不少

中央氣象局下午5時05分對南投、雲林、嘉義發布豪雨特報。氣象局說，受到鋒面的影響，易有短時強降雨，今天南投縣地區及雲林縣...

石門水庫蓄水1億880萬噸 6月底前供水8000萬沒問題

石門水庫有效蓄水量（量）5月16日跌破30%（5560萬立方公尺）創下今年新低以後，接著受惠一波一波梅雨、鋒面夾帶不少雨量...

菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲、全面禁賣類菸品

擱置13年未修法的菸害防制法最新修正草案今出爐，國健署署長王英偉表示，本次修法兩大重點，其一是跟進美國，將合法抽菸年齡提...

15縣市大雨特報！ 高雄屏東大雷雨至下午2時30分

中央氣象局對15個縣市發布大雨特報，受鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭、南投地區及其他各...

區間測速致塞車？ 警方駁：因為他們習慣開快車

近來有民眾在公共政策網路參與平台提案要求全面廢止區間測速，指它沒有減少事故，反是造成壅塞的元凶。行政院日前找提案人、學者...

疫情趨緩旅運需求增 台灣高鐵啟動增班計畫

台灣疫情因控制得宜而逐漸趨緩，台灣高鐵公司密切觀察旅運需求，並持續滾動檢討營運班表後，決定啟動增班計畫。而這也是1月底爆...

終於可以飲食了 台灣高鐵公司宣布6月起開放車上飲食

台灣高鐵公司今日表示，依據交通部政策，並配合國內疫情緩解狀況，將自6月1日起，開放旅客在保持社交距離的前提下，可於列車上...

台鐵局：6月1日起維持社交距離 可在列車上飲食

因應國內新冠肺炎疫情日漸平穩，台鐵局說，6月1日起維持社交距離，可在列車上飲食。

熱門新聞

準備出門玩！政院核定：明年春節放7天、8個3天以上連假

南投發生規模4.6地震 最大震度雲林彰化4級

長達11天滯留鋒近尾聲 吳德榮：今天仍防劇烈天氣

高鐵可脫口罩飲食、不能戴著站 員工：神邏輯

玩家夢幻逸品必收藏！ PS4手把造型悠遊卡6月3日起開放預購

YouTuber包小黃從台北到墾丁付12,220元 專家曝：影片早回本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。