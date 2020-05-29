「有溫度」的牙科室 讓憨兒在溫馨的環境中看診

國際扶輪桃園東區扶輪社、桃園東信扶輪社、韓國居昌扶輪社主辦全球獎助金「打開幸福喜憨兒牙齒醫療保健計畫」，於桃園市龍潭區幸福基金會設置近百萬「有溫度」的「友愛牙科室」照護憨兒們的口腔健康。

「友愛牙科室」是少數特殊機構兼顧室內裝修的診療室，跳脫傳統牙科診療室給人冷冰冰的感覺，讓憨兒更願意在溫馨的環境中看診，今天舉辦揭牌啟用典禮。

東信扶輪社長翁淳宏表示，幸福基金會於去年8月成立，預計照顧80位憨兒，目前已陸續進入了40位。由於憨兒過去看牙醫時常有拒絕看診、咬牙醫師等狀況，導致一般牙醫拒絕看診，需搭乘救護車至特照門診救醫，但龍潭地區特照門診稀少，因此打造牙科室照顧憨兒的口腔健康，也提供附近弱勢民眾看診。

「友愛牙科室」日後將由桃園牙醫師公會副理事長兼牙醫師簡志成率領有志一同的特照牙醫師定期每周一日看診。去年剛獲得醫療奉獻獎的簡志成長年投入在特殊需求者的照護，特殊需求者包含臥病在床、年老無行動力、身心障礙者，這些弱勢族群因無法外出看牙醫導致口腔健康長期被忽視，造成更嚴重的問題。

簡志成表示，牙科室使用分離式牙科診療椅，方便輪椅搬運，動線也依無障礙空間設置，看診器材皆由醫師在自己的診所消毒後帶來使用，治療品質與外面的診所相同，不同的是讓憨兒們在熟悉的環境看診，更有安全感。

簡志成也指出，憨兒們常見的口腔健康問題，包括齒列不整等先天缺陷，及後天的口腔維護不良，憨兒們除了養成刷牙的習慣，比一 般人辛苦，由於牙痛時的表現不明顯，更使一般診所束手無策；牙科診療室不只提供憨兒治療的服務，也透過老師、教保員及醫師的配合，教導憨兒刷牙、維護口腔健康。他說，許多憨兒因口腔衛生問題，影響社交能力，維持良好的口腔衛生甚至可以使憨兒們外出工作時，更有自信與人交談，影響多方面正向發展。