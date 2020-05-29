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日本腦炎季來臨 疾管署提醒滿15個月幼兒接種疫苗

聯合報 / 記者羅真陳雨鑫／台北即時報導
衛福部疾管署副署長莊人祥。記者陳雨鑫／攝影
衛福部疾管署副署長莊人祥。記者陳雨鑫／攝影

日本腦炎流行季來臨，衛福部疾管署表示，民眾應按時帶家中滿15個月的嬰幼兒完成疫苗接種，如果住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險的成人，可評估自費接種疫苗，以降低感染風險。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，日本腦炎是蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。大部分的感染者無明顯症狀，少數有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地無法分辨、全身無力、腦神經功能損傷、輕度癱瘓、昏迷或死亡。

衛福部疾管署統計，台灣每年5月至10月為日本腦炎流行季，流行高峰為6月至7月。今年截至目前無日本腦炎確定病例，2016年至2019年同期的病例數在2例到10例不等。

莊人祥表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾按時帶家中滿15個月的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症；自覺有感染風險者，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

莊人祥表示，日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰時間是黃昏與黎明時段，民眾宜盡量避免在高危險環境活動。如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可、含有敵避（DEET）或卡派瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，以降低感染風險。

日本腦炎 疫苗 衛福部

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