過來人老實說：宿醉最有效的3種方法，你學起來了嗎？

黃鈺文與德國好友party。圖／黃鈺文Mickey提供

宿醉的痛苦，相信你我都曾經嚐過。哪一次不是信誓旦旦的說要戒酒，但又哪一次不是在氣氛嗨到一個點時不小心多喝了兩杯？既然你我都心知肚明，戒酒的機率是1%，咱們還是老老實實的將解酒法則看得一清二楚，或許會更對的起其餘99%的自己。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「千金難買早知道，後悔沒有特效藥」宿醉付出的代價之大，後悔確定是幫不上忙了，但是解酒藥嘛～大家倒是可以拿出來討論討論。相信每個人都有自己的一套標準SOP流程，像是嗑起普拿疼或是市面上販賣的千百種解酒藥丸，然後昏睡在永無見光之日的床，到下一個黑夜，這聽起來應該不陌生吧？

其實追根究底就是因為喝下肚的酒精會讓你常跑廁所，進而流失掉很多水分跟電解質，因此隔天會感到非常的口渴和劇烈頭痛，就是因為你的大腦正在因為缺水而收縮！

以下為我個人親身體驗後，認為最有效的解酒方法TOP 3：

香蕉+運動飲料有助解宿醉。圖／freepik

如果醉醺醺地回家，我會在還有些微意識時，開啟自動導航模式在床頭擺上香蕉和運動飲料，只要睡到一半突然醒來，就會逼自己硬吃硬喝一下，強迫自己的身體吸收這些「好東西」。簡單來說因為香蕉和運動飲料含有大量的鉀，可以補充昨晚上廁所流失掉的電解質，因此會稍稍舒緩宿醉帶來的噁心感。總之身體缺什麼補什麼就對了！

第二名：BLOODY MARY （血腥瑪麗）

調酒Bloody Mary (血腥瑪麗)。圖／freepik

什麼～還喝啊！？對的，在我居住澳洲時期，入境隨俗後才真正發現這個西方社會流行的解酒神器～也就是大家口中的回魂酒。若是把握得當，確實對一些人（包含我本人）可以舒緩宿醉的頭暈頭痛，除了大量的蕃茄汁能有效促進酒精分解，再搭配上小黃瓜、芹菜這些你身體此刻需要的東西....噢！宿醉的隔天，來杯血腥瑪麗當早餐，真的是哈雷嚕亞！

第一名：預防勝於治療，睡前灌一公升水！

睡前灌一公升水有助於避免隔天宿醉。圖／freepik

對於一場大型派對的到來，大家應該都知道一定要填飽肚子再「上路」，但若是對於那種突如其來的局，請大家切記再切記一個不定法則：一杯酒搭配一杯水（在澳洲餐飲人員“有義務”提醒已經茫茫的客人補充水分），不管你覺得渴不渴，想要擺脫掉體內過多的酒精，除了喝水以外，還是喝水！記得在昏睡前灌它個一公升的開水，相信我，隔天起來你絕對會感謝昨日自己的成熟懂事！

在國外時，發現大家的解酒方法百百種，記得有一天跟德國朋友喝到天亮，一早起來被逼著吃醃鯡魚這種鹹到爆的東西，欸但還真有點舒緩我的噁心感！不過還是老話一句：飲酒過量，有害健康。希望大家在每一次的「失敗」過後，都可以更清楚自己的底線。如果真的得喝，記得適度喝到微醺有著淡淡的朦朧美即可，畢竟喝醉的模樣這麼難看，對你我都不好意思嘛！

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＊以上為個人經驗，不代表本報立場，若有其他想法，歡迎大家共同討論。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。