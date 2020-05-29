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梅雨鋒面大雨下不停 瓜瓜疫病拉警報

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
胡瓜白粉病。圖／農委會桃園農改場提供
胡瓜白粉病。圖／農委會桃園農改場提供

正值梅雨季節，潮濕氣候容易造成瓜類病害發生，為期11天的梅雨鋒面影響到今天。農委會桃園區農業改良場表示，農民近期應特別加強瓜類疫病、露菌病、白粉病、蔓枯病及炭疽病等病害防治。

桃園農改場表示，瓜類植株地際部、枝蔓分叉處及葉部易受疫病危害，果實接觸地面部分會出現水浸狀病斑，莖蔓縊縮後腐爛。

另外，瓜類露菌病在連續陰雨夜間起霧時最容易發生，受害葉片表面葉脈間出現多角黃色病斑，葉片背面的相對位置，則出現白色黴狀物，之後轉成褐色。

瓜類白粉病、蔓枯病與炭疽病容易於雨停無風悶濕狀態發生。受白粉病危害之葉片表面出現淺黃色圓形斑點，葉背則出現白色粉狀物，嚴重時葉表面也會出現白粉，而後葉片乾枯，藤蔓受害時則呈白色乾枯斑塊。

桃園農改場表示，瓜類炭疽病會危害葉片與果實，部分極感病品種的莖部也會感染，葉或莖部受害處出現油滴狀病斑，而後病斑稍凹陷，病斑內著生黑色小點，持續高濕時從黑點處產生粉紅色泥狀物。果實罹病初期症狀與葉片受害類似，若為幼果則病斑會轉成木栓化呈星狀裂痕並凸起，病斑粗糙；若成熟果遭受危害後期症狀則與葉片受害症狀相同。

桃園場表示，針對疫病都有防治藥物可以使用，提醒農友梅雨季來臨時，請慎防瓜類病害發生，應施用推薦藥劑，嚴格遵守藥劑稀釋倍數及安全採收期規定，以確保防治效果及避免農藥殘留。

西瓜炭疽病。圖／農委會桃園農改場提供
西瓜炭疽病。圖／農委會桃園農改場提供
胡瓜露菌病。圖／農委會桃園農改場提供
胡瓜露菌病。圖／農委會桃園農改場提供

梅雨 農改場 農民

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