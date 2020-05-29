環保局上門問摔杯網美電話 咖啡廳老闆婉拒：希望早日落幕
知名網紅卡卡兒日前到台北市一間咖啡廳消費，與店家發生糾紛，引發爭議。28日店家「Bonica」在臉書發出公告，表示當天有環保局的人員上門詢問卡卡兒的聯絡方式，然店家以「不想個資外流」及「希望事件早日落幕」為由婉拒，被網友大讚大器獲得好評。
卡卡兒26日在個人社群網站發文，稱她當天因鞋子濕想換鞋，被店家以「店內禁止商業拍攝」阻止還強迫消費，並號召網友刷負評。
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⚠️我第一次被店家這樣欺負！這樣侮辱！我此生難忘！⚠️ （文章有點長，希望你們認真看完😭，大家以後小心 @bonicacafe 這家店） 今天原本跟Vika開開心心要喝下午茶，選好位置後，因為下雨關係，鞋子濕了，我要換鞋 。 (第二張照片）此人立刻衝過來，手插著腰且頤指氣使的指著店內一張寫著密密麻麻小字的*小相框*說「那裡有寫，我們這裡禁止商業攝影！不能拍衣服不能拍飾品只能拍生活照！」 我說「我只是換個鞋，沒有要換衣服，也沒有在賣東西」 他說「我怎麼知道？反正你不能換鞋子」 .....我傻眼.......... 禁止商業攝影很正常 但我拍了嗎？我腳濕了換雙鞋不可以嗎？他這是什麼態度？憑什麼把我當賊似的瞪著我？ 我說「好，我本來就可以不拍照，但我也不想待在這裡了」 （他對我這種態度，我非常不舒服，我想離開） 結果他攔住我不讓我走，要我付錢！ 我說「我點的飲料**你們還沒做**，我要取消，為什麼不可以？」 我不想理他，準備要走！ 他說「我來叫警察，你們不准走！」 .....我再度傻眼...... 過了一會兒，我看他根本沒叫警察 我們又拿起東西要走 他雙手擋在門口不讓我們走(請問？我可以告他妨害人身自由嗎？) 從一開始，我不過要換雙鞋子，不能拍照不能好好講嗎？要這樣嚇唬人？欺負人？ 這種氣氛下，我不想消費想離開，竟然說要叫警察？ 他擋在門口，叫裡面的店員把飲料做出來並強迫我們買單！ Vika付錢之後，他得意的開門了。這種種遭遇，讓我生氣的發抖⋯一出門口，我一點都不想喝這杯，把飲料摔在地上！ 結果，在我們上計程車之前，他追過來，把剛剛地上的飲料垃圾塞進Vika 的袋子裡！讓Vika袋子裡的東西都髒掉了。 @bonicacafe 一間店 開門做生意，是這樣對待客人的嗎？ 在ig po了一大堆照片，都是假的嗎？ 對客人這種態度，這樣欺負二個女生，這是一間做生意的咖啡廳該有的態度嗎？ 以上字字句句完全屬實，如有不實願意，負法律責任，也歡迎拜託你來提告! 他以為欺負完我們倆個之後就結束了，就沒事了？ 我已經找律師，消保官了，後續會再和你們講。 如此惡劣的店家！！！！ 一定要讓大家知道！！！ 這種強迫消費、限制人身自由、又惡劣態度的店 你們敢去嗎？
而根據Bonica事後公布的監視器畫面中，拍到她將飲料往店門前摔，甚至有網友爆料當天地是乾的，卡卡兒也在進店前換過鞋子，引起不小的爭議，卡卡兒也在28日出面道歉。
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我從16歲開始就在海霸王打工，有雙倍時薪的日子，我幾乎不缺席。 不到18歲，媽媽陪同面試，讓我在原燒工作，學著拿托盤，一隻手臂從端三碗湯會發抖，到一次可以端8碗湯。 下班回家念書時，時常直接累倒躺在衣櫃裡睡著。 那時更因為打工無法跟同學一起參加軍歌練習等等，被討厭被霸凌。親眼看到同學們準備將我的桌子搬到教室外。 我打工過便利商店、網咖、涮涮鍋店、早餐店....。 我敢說我做過的服務業比很多人多很多，完全能體恤服務員的辛勞，也認同服務至上的服務員。 我在Bonica cafe 裡，受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱.... 這個時代，網紅網美已被貼標籤「業配、炫富、不可一世、囂張...」 所以今天我無論做什麼，對方都咬定我要「業配」從事商業行為.... 如果我是那個過去打工的我，我不相信，我鞋子濕了，店家會不准我換鞋。 因為我是「網美」換鞋被定義企圖不軌。 如果我是那個過去打工的我，店家一定讓我跟朋友自在的合影生活照。 因為我是「網美」拍照一定就是業配，再也沒有「生活照」。 如果我是那個過去打工的我，我被迫消費之後摔飲料的行為不會如此放大。應該是追殺我們的店長將飲料塞進女生袋子裡更有刑事責任。 但因為我是「網美」摔飲料是因為囂張，而店家將飲料塞進袋子裡成了霸氣十足帥氣的表現？ 如果我是那個過去打工的我，我發文只是敘述當天實情。 因為我是「網美」所以發文變成討拍... 我一直知道我有錯，即使家人朋友勸我忍下，但我仍要發文，是因為我以為大家會看我的前因後果，我願意接受我的錯誤被公審，願意接受罰款。但我也希望那個犯錯的店長跟被他傷害的我們道歉。 店長的發文，有許多對我不實的指控，他沒證實過我行李箱裡到底有什麼。 因為我是網美，「直接」說我裡面很多新鞋，很多高跟鞋。 我被歧視被羞辱完不願待在店裡想離開。 因為我是網美，所以是「見羞轉生氣」奧客想吃霸王餐⋯⋯ 加上斷章取義的影片，經過他包裝修飾，把自己一切行為合理化。 而我就是蠢，不僅當天沒有錄音錄影，只拿把當天經過直話直說。未修飾，所以觀感不佳。 甚至在網友幫我出氣時，隨口的請求幫忙都變成教唆了....。 願意聽我解釋的朋友真的很謝謝你們🙏🏻但不願意的，那就算了。
Bonica老闆28日深夜針對此事在臉書專頁上回應，表示收到許多人的訂位要求，店內近日有大量的客人光顧，場面有點混亂，他為服務不周的部分表達歉意。同時他也感謝大家的鼓勵，甚至有人留紙條替他們加油，他感到「很感動很貼心」。
當天還有環保局的人員上門，詢問卡卡兒的訂位電話，因為有人檢舉她亂丟飲料。不過老闆當場婉拒，一方面不想讓客人資料外流，二來也希望風波早日平息。文末更寫到，相信彼此「都在這個議題上有所學習」，之後還是歡迎卡卡兒來到喝下午茶。
貼文一出也湧進網友留言，對於老闆的大器表示讚賞，「推老闆的大器」、「老闆大人有大量」、「太帥了！佩服，找時間過去喝杯咖啡！」、「老闆很帥，但我看她是不敢來了」、「很喜歡店家的處理態度，堅守原則不向奧客屈服，又得饒人處且饒人」。
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