環保局上門問摔杯網美電話 咖啡廳老闆婉拒：希望早日落幕

知名網紅卡卡兒日前到台北市一間咖啡廳消費，與店家發生糾紛，引發爭議。28日店家「Bonica」在臉書發出公告，表示當天有環保局的人員上門詢問卡卡兒的聯絡方式，然店家以「不想個資外流」及「希望事件早日落幕」為由婉拒，被網友大讚大器獲得好評。

卡卡兒26日在個人社群網站發文，稱她當天因鞋子濕想換鞋，被店家以「店內禁止商業拍攝」阻止還強迫消費，並號召網友刷負評。

而根據Bonica事後公布的監視器畫面中，拍到她將飲料往店門前摔，甚至有網友爆料當天地是乾的，卡卡兒也在進店前換過鞋子，引起不小的爭議，卡卡兒也在28日出面道歉。

Bonica老闆28日深夜針對此事在臉書專頁上回應，表示收到許多人的訂位要求，店內近日有大量的客人光顧，場面有點混亂，他為服務不周的部分表達歉意。同時他也感謝大家的鼓勵，甚至有人留紙條替他們加油，他感到「很感動很貼心」。

當天還有環保局的人員上門，詢問卡卡兒的訂位電話，因為有人檢舉她亂丟飲料。不過老闆當場婉拒，一方面不想讓客人資料外流，二來也希望風波早日平息。文末更寫到，相信彼此「都在這個議題上有所學習」，之後還是歡迎卡卡兒來到喝下午茶。

貼文一出也湧進網友留言，對於老闆的大器表示讚賞，「推老闆的大器」、「老闆大人有大量」、「太帥了！佩服，找時間過去喝杯咖啡！」、「老闆很帥，但我看她是不敢來了」、「很喜歡店家的處理態度，堅守原則不向奧客屈服，又得饒人處且饒人」。