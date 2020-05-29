新冠肺炎疫情運費高漲 鳳梨輸澳洲計畫暫緩

今年3月澳洲同意我國鳳梨輸澳，原本今年5月要舉辦首航首航活動，礙於新冠肺炎疫情，澳洲封城仍未解封，加上全球運費高漲，因此農委會今開會決定計畫暫緩。

農委會國際處副處長林志鴻表示， 歷經五年的諮商努力，澳洲農業部3月公布我國鳳梨鮮果可輸銷；原本農委會預計5月舉辦首櫃活動，但今年受到疫情的影響，交通受阻，「運費貴得不得了」。

他說，原本要在澳洲超市開賣台灣鳳梨，在疫情當下，有些超市並不願意舉辦大型促銷活動，加上部分城市仍持續封城，民眾外出人少，就算舉辦活動，恐怕也難以達到效益。

林志鴻表示，現在受到疫情影響，國際運費高漲，「我們外銷農產品將會貴到沒有市場競爭力，封城也沒人來買」，因此他會建議等待國際疫情趨緩、逐漸解封過後再舉辦。

但他也憂心，現階段是台灣鳳梨盛產季節，也是最好吃的時候，再等下去，雖然仍有鳳梨可供貨，但品質恐怕不如現階段的好，因此站在官方立場，非常兩難。

台大園藝學系前副教授許明仁表示，影響農產品國際貿易原因很多，包括運費高漲、進口商出狀况、或是兩國間農産品糾纷等都有可能，加上現階段國際仍在疫情當中，因此原因相當多元複雜，非單一因素造成。

他表示，澳洲也是鳳梨生產國，從1824年就開始種鳳梨，主要品種是Smooth Cayenne，這是一種兼具鮮食與加工的鳳梨品種，台灣過去外銷的鳳梨罐頭，所使用的也是該品種。但現在水果罐頭產業已没落，我國農民大多種酸度較低、甜度較高的鮮食品種，如國人熟知的金鑽鳳梨。

許明仁說，一般西方人並不喜歡吃酸度不足、甜度太高的水果，比如過去台灣香蕉、芭樂、芒果、釋迦外銷到西方的狀況可以觀察一二。若金鑽鳳梨真的外銷澳洲，是否會受到當地消費者歡迎，有待時間驗證、觀察。