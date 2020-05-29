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YouTuber包小黃從台北到墾丁付12,220元 專家曝：影片早回本

聯合新聞網 / 綜合報導
愛莉莎莎說，這趟墾丁之旅早就計畫好，但因腳傷才決定搭計程車南下，還能拍一個「最貴系列」影片，幫粉絲們解答從台北搭計程車到墾丁究竟要花多少錢。擷自影片
愛莉莎莎說，這趟墾丁之旅早就計畫好，但因腳傷才決定搭計程車南下，還能拍一個「最貴系列」影片，幫粉絲們解答從台北搭計程車到墾丁究竟要花多少錢。擷自影片

一名YouTuber愛莉莎莎日前發布一則最新影片，表示自己因為腳傷，選擇最貴的方式從台北到墾丁。她和朋友搭上計程車採用跳表的結果，從台北一路開到墾丁車資總金額為12,220元，讓她直呼終於為大家解答這樣做要花多少錢；但有專家揭露，其實愛莉莎莎將旅行過程拍成影片的廣告收益，「早就回本了」。

根據Google Map計算，台北到墾丁路程長達452公里，若經國道一號和國道三號須花費約5.5小時，走台九線則須費時約8.5小時，愛莉莎莎表示，和朋友在當天下午一點半從台北車站出發，沿途還中停台南品嚐小吃，約莫在當天晚間9點多才到墾丁。計程車一路跳表，最後總車資為12,220元。

另名網紅專家吳奇鴻對此發表看法，表示愛莉莎莎拍的影片中，所有廣告都必須看完才能順利播完整支影片，以該影片的點閱率來說(截稿為止已破75萬)，其實能賺進2萬多元的台幣，再加上影片內埋入的廣告，Youtuber就能進帳35萬到50萬不等的廣告收益，這筆破萬元的「最貴車資」早就回本。

愛莉莎莎說，這趟墾丁之旅早就計畫好，但因臨時腳受傷，才決定嚐試搭計程車南下，如此還能拍一個「最貴系列」的影片，幫粉絲們解答從台北搭計程車到墾丁究竟要花多少錢。

墾丁 計程車 YouTuber

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