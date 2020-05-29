梅雨鋒面終告一段落 彭啟明：下周轉夏季天氣 上看36度高溫

從上周二開始連續影響台灣超過十天的梅雨鋒面終於告一段落，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，雖然清晨北部、台中及嘉義雲林仍有零星局部陣雨，但較周三四已經明顯減緩遞減，白天時各地都會顯著轉晴回溫，轉多雲到晴的天氣。

不過，目前還是維持西南風的態勢，還是有午後局部陣雨發展機會，尤其是靠山區仍有發展午後雷陣雨的可能，類似的天氣回持續到周末，但整體而言，脫離鋒面這類不穩定的大氣環境，就是回到典型太平洋高壓主導的天氣，將會是很炎熱的夏季天氣，過去幾天有下雨涼涼的感覺將明顯轉趨炎熱高溫。

彭啟明說，預計到周末及下周，一天比一天回溫，到下周二三之後都有機會站上34-36度的高溫，和這幾天的感受差距很大，雖仍有山區熱對流降雨可能，但預期將逐步減少。

他說，而在長江流域中下游，仍有鋒面逐步發展趨勢，但未來仍在台灣北方海面滯留，台灣位於鋒面前緣，屬於旺盛的西南風，可能在下周末會稍微接近一些，但仍有一段距離，台灣仍處於相當偏暖的高壓外圍環流內，仍是典型的夏季天氣。可能要到再下一周會有些機會，不過梅雨鋒面的變動度仍大，仍有待觀察。