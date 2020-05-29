長達11天滯留鋒近尾聲 吳德榮：今天仍防劇烈天氣

氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，這波滯留鋒自19日起至今天在台灣附近徘徊，長達11天，其中只有24、25日兩天在巴士海峽，影響較小；前半期因有西南氣流配合、地形加成，屏東山區3天曾降上千毫米的雨量。而這波滯留鋒所帶來的大量降雨，也大幅紓解各水庫缺水的壓力。

滯留鋒影響期間，大氣不穩定，常有雷雨胞及中尺度對流系統發展，伴隨雷擊、強風及瞬間大雨，若瞬間大雨持續2、3小時以上，則常造成淹水的現象。

今天仍受滯留鋒影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍應注意雷雨胞及中尺度對流系統發展，及其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風，瞬間大雨。今天北部22至30度、中部23至32、南部24至34度、東部23至32度。

他表示，明天至下周一滯留鋒在東海至北部海面一帶徘徊，台灣受暖氣團影響，各地多雲時晴，因低層水氣偏多，天氣悶熱；大氣不穩定，午後對流旺盛，應注意；清晨西南部沿海偶有局部短暫陣雨的機率。

下周二至周四低層水氣減少，各地晴朗，炎熱如夏，應注意防曬、防中暑，午後山區有局部短暫陣雨的機率。