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威力彩今頭獎沒開出 下期頭獎上看6.1億元
威力彩連摃30期後，今晚開獎頭獎5.8億元，台彩今晚間表示，今晚頭獎未開出，創下連31摃紀錄，預估6月1日開獎的威力彩頭獎上看6.1億元，今晚未中獎的民眾還有機會！
台彩表示，本期威力彩頭獎未開出，至今創下連31摃紀錄，下期預估銷售1.2億元，頭獎累積金額預估上看6.1億元，若能一注獨得，將會是今年威力彩最高單注獎金。
根據台彩統計，過去威力彩最長連摃期數是2018年連47摃，當時頭獎累積到16.5億元後開出，且是一注獨得。
【中央社/台北28日電】
今彩539第109128期開獎，中獎號碼26、17、05、08、34；派彩結果，頭獎摃龜。
貳獎243注中獎，每注獎金新台幣2萬元。
3星彩中獎號碼922，正彩35注中獎，每注獎金1萬2500元。
4星彩中獎號碼4078，正彩無中獎注數。
雙贏彩第109128期今晚開獎，中獎號碼為04、17、19、01、18、16、06、15、13、08、02、09；派彩結果，頭獎摃龜。
貳獎有4注中獎，各得獎金新台幣10萬元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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