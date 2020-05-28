長照給付支付惹議 造口照護納給付待凝共識

中央社 / 台北28日電

衛福部公告新版長照給付支付基準，明訂氣切造口照護、尿管、鼻胃管清潔給付；但實務常執行的腸、胃造廔口、簡易傷口照護則被排除，引起爭議。衛福部將邀集專業團體凝聚共識。

衛生福利部5月20日在官網公告「長期照顧（照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務）給付及支付基準」，明訂人工氣道管內分泌物抽吸、口鼻抽吸、管路（尿管、鼻胃管）清潔等給付規定。

公告一出，引起部分專業人士疑慮，認為原本條文應有涵蓋簡易傷口、腸造口、胃造口、腹膜透析導管、人口血管、傷口引流管等照護，在新條文中卻被取消，意即無法得到給付。

衛福部長照司副司長周道君晚間受訪時表示，原版給付支付基準明訂照服員在經過相當訓練後可執行甘油球通便、 依照藥袋指示分藥、攜帶式血糖機驗血糖、傷口分泌物簡易照顧處理、管路清潔、口腔抽吸等。但文字過於簡潔，新版基準只是把各項支付給付說清楚，便於申報，並未刪除任何項目的給付。

周道君說，傷口照護在管理上可能涉及醫療行為，本就屬於護理人員的業務；但長照實務會有一些有需求且風險性低的行為，如氣切口傷口分泌物處理、口鼻腔分泌物清潔抽吸、尿管鼻胃管的清潔等，透過解釋文開放讓照服員執行。

過去因條文僅寫傷口分泌物簡易照顧處理，實務上照服員除了三管清潔，也會幫忙做腸造口、胃造口、腹膜透析導管、人口血管、傷口引流管等照護，但在新版條文中，申報就沒有模糊空間。

周道君說，除氣切造口外，其他造口清潔、傷口處理等本來就沒有納入給付，未來6月1日新制上路後，不影響民眾權益。

周道群並說，但可能面臨之前照服員願意幫忙做的事情，之後不願意幫忙。失能者的家屬可能須與照服員溝通、取得共識，看照服員是否願意幫忙執行未納給付的業務。

居家服務策略聯盟理事長林金立晚間接受中央社記者採訪時表示，過去因條文比較不明確，可能擴大解釋傷口照護的範圍，實務會做造口清潔；如幫有造口的案家洗澡，一定會幫忙清潔造口，新制下卻無法執行，不是有沒有拿到錢的問題，而是照服員感覺不受尊重也有觸法疑慮。

林金立表示，長照服務和醫療很難一刀切，在家屬有需求，且居家護理人力有限下，列出可容許照服員執行的行為，訓練照服員有能力減輕家屬負擔，才是多贏的做法。

林金立說，可切分成不涉醫療行為、涉及醫療行為但不需住院治療、或涉及醫療行為但在受訓後可執行（如口腔抽吸、口腔護理）三層面來討論。目前爭議的造口照護和傷口處理，也應考量實務納入。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，受限部分行為照服員無法執行，可能增加家屬負擔，或乾脆選擇請外籍看護工，政府應考量實務需求，讓照服員經嚴格受訓後可執行部分業務，減輕家屬負擔。

照服員 長照 衛福部

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