北醫附醫與5醫院成立醫品病安聯盟 盼資訊分享降低錯誤

台北醫學大學附設醫院今與5家醫院結盟，成立「醫品病安聯盟」，分享智能輔助系統、跨單位整合資訊、社區健康管理等資訊，透過資訊的分享，減少醫療上人為的錯誤，也能幫助結盟醫院提高醫療品質。

參與醫品病安聯盟的醫院，分別為北醫附醫、永和耕莘醫院、恩主公醫院、宏恩綜合醫院、博仁綜合醫院、新北市立醫院。

北醫附醫醫療品質部副主任沈明輝表示，隨著資訊的發展，醫療處置上雖然變得便利，但不一定具有連貫性，北醫附醫近年積極發展智能輔助系統，病人從就診開始，院內各科主治醫師都能看得到患者的就醫軌跡。

舉例而言，一位中風的患者，初次就醫是從急診就診，後續需要到心臟內科回診，也可能會到復健科，過去每一科的醫師，若要瞭解該名患者的醫療處置，就必須要一個個點他的就醫紀錄，才能得知該科主治醫師當時給的醫療處置為何；但系統經過串連後，醫師不但可以減少時間，也能更快做出正確的判斷與處置。

沈明輝表示，這一次的結盟內容，未包含醫療異常事件的分享，但相信未來有機會再跨出一步，談更進一步的合作。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，北醫附醫發展的各式智能輔助系統，從單位內的加護病房智能化Ted ICU系統、ISBAR交接班系統、醫師巡房系統，到跨單位的病人就醫歷程、跨團隊照護平台、跨單位交班系統，進而擴大到社區的iT Pass個人健康管理系統、AI健康管理、全民防疫居家運動等，都是希望能減少人為錯誤，輔助醫療決策。

陳瑞杰指出，此次邀集5家醫院成立「醫品病安聯盟」，將以跨院合作品質專案、各院專案推動或醫品人才培訓等三種模式進行深度合作學習，包括將北醫ERAS加速手術後恢復、AI健康管理兩特色專案執行經驗推行至聯盟醫院。

此外，針對合作醫院個別改善主題，北醫附醫將提供教育訓練、醫品人才培訓、品質認證輔導及品管流程建置等資源。