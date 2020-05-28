NSO週末售票登場 全球直播莫札特

NSO演出莫札特，再開放500人進場欣賞！NSO的《管絃織音》24日的全球4K直播成功，30日《嬉遊夏夜》再由音樂總監呂紹嘉指揮演出莫札特、德沃札克作品，同樣開放500人在國家音樂廳現場聆賞，莫札特《降B大調第十號小夜曲-大組曲》、德沃札克《E大調絃樂小夜曲》

NSO首次全球直播演出獲得眾多國際媒體關注，包括世界著名古典樂評《The Strad》雜誌、《音樂美國》雜誌、古典音樂廣播電台Classic FM、世界指標性的古典樂網路平臺「The Violin Channel」，以及包括《洛杉磯時報》、英國財經媒體巨頭《金融時報》，皆對於音樂會開放500位觀眾參加的消息感到振奮。

｢音樂演出何時能重返現場？在多數音樂廳持續閉館的狀態下，仍有些場館讓我們看見了希望與可能性。」《金融時報》對音樂會現場做了細膩的描述：｢工作人員為所有設備進行消毒，並為每個人測量體溫。人們佩戴著口罩，並以透明隔板相隔開來。這並不是醫院手術室的場景，而是國家音樂廳的後台。」

「開買2天，售出近5成。」NSO執行長郭玟岑說：｢政府為了讓民眾回復日常生活而努力，我們願意配合政府政策隨時準備好彈性應對。台灣此次傑出的防疫成果，同時透過科技，NSO才有機會將音樂現場與全球樂迷分享。」

因應4K高畫質直播，音樂廳內安排了攝影機台及巨型吊臂，可售座位有限，請樂迷把握機會。

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