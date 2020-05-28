愛心無國界 台灣基督長老教會捐防護衣給英國醫療機構

為彰顯 「Taiwan can help」精神，台灣基督長老教會今天捐贈非管制性醫療物資一萬件PE防護衣至英國教會旗下的醫療照顧機構，並由英國在台辦事處代表唐凱琳代表見證。

這項捐贈活動是由立委林昶佐居中協調，林昶佐說，英國是武漢肺炎疫情肆虐最嚴重的國家之一，台灣基督長老教會此舉不但彰顯人性光輝，更是最好的國民外交。

台灣基督長老教會總會議長陳見岳牧師表示，長老教會透過駐台宣教師韓麗絲聯繋，發起募款及採購物資捐助活動，目前共募得2萬元美金、3萬件PE防護衣援助，他特別感謝彰化基督教醫院協助支付運費，還有曼徹斯特台灣人協會協助運送。

唐凱琳致詞時表示，很高興見證台灣長老教會捐贈物資給英國教會旗下的醫療、照護機構，這些物資能夠帶給英國的醫療人員很大幫助，她相當珍惜英國與台灣之間的友誼，感謝台灣在這次疫情中的幫忙，也期待雙方將來有更多更緊密的交流合作。