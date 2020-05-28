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水星東大距下周登場 最佳觀賞時機天文館報你知
水星將在6月4日達到東大距位置，日落時將出現在西偏北方，亮度約0.4等，當天日落後一小時內是最佳觀測時間，民眾抬頭用肉眼就能看見，也可往西部海岸走，或上陽明山往西邊看，是今年三次東大距中，最適合觀賞水星的機會。
以羅馬神話中的信使「墨丘利」（Mercury）為名的水星，公轉速度快，每116天就會和地球會合一次，和太陽距離非常近，常被陽光掩蔽。但當水星位置來到「大距」，也就是水星離太陽最遠、最不受陽光影響的位置，觀測條件佳。
天文館說，這次水星東大距，與太陽相隔約23.6度，水星將出現在日落後的西方天空。今年共有三次東大距，第一次在2月登場，下次要再看到水星，還要等到10月2日。
夏天日落較晚，天文館建議，最佳觀測時間為6月4日晚上5至7時，最佳觀測點為西部海岸線，也可前往高山向西邊看，肉眼就清晰可見，若用口徑20公分以上天文望遠鏡放大觀察，還能看出弦月般的外觀。
天文館表示，水星約在日落後一小時內，就會落入地平線，最近適逢梅雨季，天候將影響觀測品質，若天氣無雲無雨，觀測點無遮蔽，6月4日前後幾天都能看得見。
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