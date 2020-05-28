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石門水庫蓄水1億880萬噸 6月底前供水8000萬沒問題
石門水庫有效蓄水量（量）5月16日跌破30%（5560萬立方公尺）創下今年新低以後，接著受惠一波一波梅雨、鋒面夾帶不少雨量，水庫累計蓄水前天觸及1億立方公尺，集水區今天持續降雨，下午3點蓄水率（量）55.1%（1億877.66萬立方公尺）而且繼續增加。水利署北區水資源局評估至6月底，可穏定供應桃園地區用水，也在昨天解除乾旱應變小組開設。
北水局表示，今年春季石門水庫降雨徧低，水庫水位於5月16日上午10點降至今年最低點221.96公尺，蓄水量僅5660萬立方公尺，該日起到今天水量增加近1倍。5月中旬起幾波降雨，統計至昨天單月降雨量已達260毫米，相當歷年同月降雨平均值114%，今天至下午3點集水區石門觀測站單日已經累計134毫米。北水局估計近日仍會持續降雨，可滿足6月底前8000萬噸用水需求，乾旱應變小組昨天雖解除開設，但仍需加強各項防汛措施整備。
北水局指出，水庫低水位期間也是清淤重點時段，今年清淤目標145萬立方公尺，在抗旱時積極辦理，統計至今天實際清淤量已超過157萬立方公尺，執行率為108%，包括陸挖及抽泥進度均超前，北水局決定將清淤加倍至290萬立方公尺，力求達成抗旱及水庫減淤延壽雙目標。
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