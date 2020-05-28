最受歡迎的水果？台人狂推「這3樣」吃再多也不膩

台灣有「水果王國」的稱號，一年四季盛產不同種類的水果，不僅國人愛吃連觀光客也愛不釋手。這讓一名網友好奇「水果界的top3是誰」，問題一出立刻掀起討論，其中有「3樣水果」廣受鄉民喜愛推崇。

原PO在PTT發文提及，假設不考慮身體狀況及財力情形下，純粹以吃下去產生幸福感跟吃再多也不膩來說，「大家最喜歡的水果前3名是誰」，像是香甜的芒果、咬下去會爆汁的水蜜桃跟酸甜的草莓是她的前3名，「其它像鳳梨、荔枝、琵琶、葡萄、哈密瓜我也愛，但要舉出吃不膩的前三絕對是這幾樣無誤」。

貼文曝光後，網友們認為「芒果」為最受歡迎的水果冠軍，「芒果真的很讚」、「夏天就是要吃芒果啊！」、「愛文芒果真的超讚呀！」、「第一名絕對是芒果，下班後來上一顆簡直天堂」、「絕對是愛文芒果」、「芒果超好吃，投它當第一」。

鮮甜多汁的「西瓜」排第二、夏天盛產的「荔枝」則排第三，「荔枝真的讚」、「夏天要吃荔枝啊！」、「愛文芒果跟玉荷包」、「台灣的水果都不賴，但最愛西瓜」、「夏天很熱吃各種冰西瓜就是簡單的幸福」、「第一絕對是西瓜吧！」

另外也有人表示，「李子！酸到底的讚」、「很喜歡柿子，但要硬的」、「無籽葡萄，超大又脆又甜」、「當然是水果之王榴槤，好愛但好貴」、「無花果！生的無花果真是驚為天人」、「滑一排下來竟然沒看到柚子跟番茄，推爆這兩種」。