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大吃大喝後再少吃一點 魯蛇減肥法也許真的有效

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力Foodnext
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【撰文＝張越評】

每次想減肥的時候，我們也許常會到網路上去搜尋「最好的減肥法」等等關鍵字，無論低醣飲食、葡萄柚飲食、還是吃肉減肥等，都是近期最熱門的討論話題，而其中「間歇性斷食」更是引起許多人的迴響，對於喜愛吃大餐的減肥者們，這無非是一個天大的好消息。

而在2017年5月1日伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois at Chicago）刊登在《JAMA Intern Med》的研究發現，其實間歇性節食（某幾天吃特別少），比起傳統的每天都少吃一些，減重效果是差不多的。

該研究招募了100位平均BMI落在34的成年人（18～64歲，男性14位、女性86位），並將他們隨機分配到維持日常飲食、不用減肥的對照組；「間歇性節食組」則在節食日，被限制吃所需熱量的25%，而大餐日則能吃進125%；「一般減重組」則每天都少吃25%，兩相平均起來，不論間歇性節食或一般減重組，都同樣少吃25%的熱量，只是分配方式有所不同。

減重為期6個月後，接著再6個月評估體重減輕的維持效果如何，研究一開始採用雙標水法（doubly labelled water, DLW）先計算出每個人的熱量需求，並依據它來設計初期3個月的餐食內容，接著讓營養師來指導參與者如何將同樣的飲食原則維持下去，同時也藉著7天飲食記錄來監測參與者的食物攝取量。

在減重的6個月期間，兩組平均的體重減輕程度相似，與初始體重相比皆下降了約6.8％（詳見下圖），而心血管健康的指標數值（如低密度脂蛋白膽固醇水平）的部分，兩組之間也沒有顯著的差異。雖然攝取的飲食內容與活動量也會影響減重成功與否，但這種大吃大喝之後再少吃一點的「魯蛇」減肥法，或許還真的能減下和連續節食者有同樣的效果，下次聽到朋友一邊大吃一邊宣稱「明天少吃點就好」的時候，就不能再質疑他的選擇了！

圖／食力Foodnext
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【延伸閱讀】

斷糖就是不能吃澱粉？醣與糖有什麼差異？

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【參考資料】

American Council on Science and Health (2017). Scheduled 'Fasting' Doesn't Help With Weight Loss.

減肥 減重

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