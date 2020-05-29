老店拼轉型！「洪瑞珍」進軍韓國 一天狂賣15萬個三明治

採訪／林玉婷、蔡幸儒、撰文／蔡幸儒

在過去幾年時間裡，在韓國爆紅的「台灣國民美食」除了珍珠奶茶、雞排之外，其實「洪瑞珍三明治」也名列榜上。2018年，洪瑞珍在韓國弘大商圈開設了第一家海外分店，不僅至今已展店320間、建設4間中央工廠，一天賣出近15萬個三明治， 2020年4月更找上《寄生上游》演員崔宇植作為品牌首位代言人。

洪瑞珍三明治進軍韓國後，於當地掀起熱潮，並找來《寄生上游》演員崔宇植作為品牌代言人。影片／홍루이젠 Official

老店大變身！到了韓國變潮店

跳脫以往台式傳統餅舖的風格，洪瑞珍韓國門市換上簡約俐落的LOGO與門市裝潢，並為三明治重新設計包裝、外帶盒，儘管賣的仍是洪瑞珍的古早味，但從外觀看去，它更像間時尚的輕食點心店。絡繹不絕的年輕上班族，從早餐、午餐吃到下午茶。

洪瑞珍董事長洪峻聲提到，「從與韓國代理商合作的過程中，獲益良多。」看著韓國洪瑞珍轉型的成功經驗，讓他從中看見未來台灣洪瑞珍的發展方向，因此台灣也開始積極開設新型概念店，擺上冷藏櫃販售三明治外，也加入茶飲選擇，一步步改頭換面。更與誠品書店，希望將洪瑞珍這個70年老品牌的滋味，以更年輕的方式，走進消費者的生活。

洪瑞珍與誠品合作以全新概念店形象，進駐誠品生活松菸、西門等門市。圖／洪瑞珍

香港代購、冒牌店連番食安出包，更提醒「洪瑞珍」要轉型

看來簡單、代表台灣古早味的洪瑞珍三明治，是很多外國旅客來台旅遊時會去尋覓的台灣代表食物，2015年時更因為香港藝人唐詩詠將洪瑞珍三明治帶回香港銷售而引發搶購熱潮，但也因為民眾代購、分銷運輸保存不完善，導致三明治品質變質，在香港引起46人食物中毒。

2020年5月，還有近百人因食用仿冒品牌「洪家手作洪瑞珍三明治 」引發疑似食物中毒症狀，經香港食物環境衞生署後續調查，更發現該製造廠並無登記執照。為此洪峻聲也首次於2020年5月25日在台灣大陣仗召開記者會、不得不出面澄清「『洪家手作』跟『洪瑞珍』沒有關係！」

只是，雖然這兩次食安出包，都不是台灣的「洪瑞珍」直接引發的，但嚴格說來也是責無旁貸，過去的家族加盟體系混亂、各家店各自負責自己的生產和品質把關，不僅難以控管分店接手的代購、分銷訂單，更讓消費者找不到真正的「總部」負責。

2015年事件之後，讓洪峻聲重新省思「洪瑞珍」的品牌整合，2018年以簽約授權方式，開放既有洪瑞珍門市的家族成員使用商標，也禁止各店再以代購和經銷的方式把三明治賣到海外去。2019年10月對於仿冒的「洪家手作洪瑞珍三明治 」提起告訴，禁止其冒用商標。

提升食安！從常溫販售改成低溫配送保存

洪峻聲說道，過去洪瑞珍三明治的工藝傳承一直都是靠著家族餅店的「前店後場」模式。但若要擴大品牌經營，品質維持絕對是重要關鍵。「許多人覺得洪瑞珍三明治看起來很簡單，但除了好食材、特殊配方外，要如何維持口感、品質也需要下苦功，尤其遇上夏天，三明治如何低溫配送保存更是重要環節。」

2019年開始，洪峻聲便開始建立符合HACCP與ISO22000的中央工廠，並自建全程7度C的冷鏈物流系統，目前開設的新型態店型也都導入低溫冷藏櫃，不再常溫銷售，確保食品安全。

「洪瑞珍」在台灣已經推出5間新型概念門市，揮別過去傳統餅舖裝潢，改頭換面外，也調整為冷藏銷售。圖／食力Foodnext

消費者認的是品牌，洪瑞珍的轉型勢必得加速！

此次雖然是因為仿冒品牌的食安事件，迫使洪峻聲面對媒體談論家族糾紛，但也是促使洪瑞珍加速轉型的一個契機，對於自家堂妹未經正式授權與習藝，一直以「洪瑞珍二代」的名號在外展店，洪峻聲除了委任律師進行提告，也從商業策略面展開反擊行動，預計8月正式插旗香港展店，「讓香港的民眾可以吃到真正的洪瑞珍！」在台灣，洪峻聲也希望藉由新店型的轉型，慢慢將之前授權給家族成員的品牌店，能夠統合進新的冷藏銷售體系。

這段路雖然不好走，卻是一定要走的路。在已經出過兩次相關的食安事件後，雖然都不是「洪瑞珍」本店犯的錯，但消費者仍會更加希望「洪瑞珍」對於商標授權與品質管理有更高規格的掌控。畢竟，消費者認的是「洪瑞珍」三個字，如何讓消費者不再混淆，是做出好的三明治之後，更應該做好的品牌維護。

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