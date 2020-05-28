發票全槓龜App一按卻「驚中2000」 網羨慕：還有這招

許多人喜歡把電子發票存在載具中，不僅中獎了會直接通知，也不會要忘記對發票。日前一名網友打開App查看，怎料202張發票居然一張都沒中，但在檢查了專屬獎項區後，卻意外發現中了2000元，讓不少網友看了都驚呼「還有這樣喔⋯紙本幾百張一張都沒中⋯」。

每個奇數月的25號是開出統一發票中獎的日子，日前一名網友在PTT上發文透露，開獎當天他打開App一看，卻發現202張紙本發票當中竟然沒有一張中獎，在他失落之餘，卻意外多了一筆2000元的獎金，讓不少網友驚呼「沒中過，以為是騙人的」。

雲端發票中除了一般獎項，還有「雲端發票專屬獎」，每期包含百萬元獎15組、二千元獎1萬5千組及五百元獎50萬組，中獎機會多1次，而且總獎金高達2.95億元。在原PO查看對獎專區後驚呼表示「結果等會專屬獎開獎，怒中2000」，這個小確幸也讓他好奇「如果刪減普通發票獎項，持續增開專屬獎，會不會對推動發票無紙化有幫助？」

貼文一曝光，許多網友紛紛留言「生氣，從沒中過」、「還有這樣喔⋯紙本幾百張一張都沒中⋯」、「好爽喔，沒中過，以為是騙人的」、「唉，這個月槓龜」、「已羨慕，免對獎超爽」、「我哥中過一百萬」、「沒中過哭哭」。

另外也有網友透露為了推動電子發票，鼓勵民眾使用載具，因此使用App比紙本發票好中獎，「雲端發票很好中」、「最好紙本中獎率改為極低，都改用專屬獎」、「就是鼓勵你用載具囉，至少要會用才有選擇」。