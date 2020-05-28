漏了「語言保存」作為 國家語言發展中心闖關失敗

行政院會今原擬通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，規劃設置國家語言研究發展中心，作為國家語言專業性組織。不過行政院發言人丁怡銘指出，院長蘇貞昌希望草案能加進實際語言保存的方法跟作為，因此指示相關部會針對細節開會研商，擇期聽取報告，再提出到行政院會。

依據國家語言發展法第6條規定，政府得指定專責單位，推動國家語言相關事務，文化部草案原擬以行政法人性質，推動設立國家語言研究發展中心，作為我國國家語言專業性組織，發揮研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合等功能，承擔政府國家語言智庫的任務，支援各國家語言主管機關相關工作，並與世界各國語言組織進行語言保存復振工作的交流與合作。

不過，丁怡銘出席院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，任何母語都是最美的語言，都應該被保存，除了研究功能之外，應該在實務上幫助語言再活用，進而利用、保存與發揚，讓所有文化得到保存，因此草案應加進實際語言保存的方法跟作為，要求相關部會針對細節開會研商，擇期聽取報告後，再提出到行政院會。

草案闖關失敗，原定出席院會後記者會的文化部長李永得未現身，改由文化部人文及出版司司長陳瑩芳出席。陳瑩芳說，院長重視語言保存，因為語言就是文化，希望文化部就細節加入務實做法跟教育部、客委會、原民會等研商，也提醒有關語言保存，要注重生活上語言使用跟環境營造，要務實推動國家語言發展，盼仔細就細節跟各部會研商。