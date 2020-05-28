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婦人腰痛跛腳走 新式脊椎內視鏡讓她術後隔天照常洗腎

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬。照片／業者提供

一位長年洗腎的六旬婦人並伴有多重慢性病，因下背痛痛到沒法正常走路，難以忍受，前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經檢查診斷是因腰椎椎間盤突出所致。院長楊椒喬考量其特殊病史，範圍大的傳統手術，術中、後易讓她承受極高風險，建議她接受麻醉風險極小的新式脊椎內視鏡神經減壓術，術後不僅很快感覺不痛了，隔天竟能照常洗腎，絲毫不因手術而影響生活。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，患者因有末期腎臟病，須長期洗腎，同時還有高血壓、糖尿病，並因心臟問題裝有心臟支架。一直以來她亦持續為下背痛所苦，包括，右小腿和臀部疼痛、酸痛、麻木和無力，影響所及，讓她無法長時間行走，被迫用跛腳走路，無法保持良好正常的行走狀態。近來她的疼痛已越來越嚴重，痛到讓她難以忍受，坐立難安。

院長楊椒喬進一步指出，經過診斷及磁振造影（MRI）檢查確認，患者是腰椎第三、四節（L3-4）椎間盤突出，並壓迫神經，導致出現上述症狀，需要接受神經減壓手術，以免造成神經不可逆損傷。

楊椒喬院長說，經詳細評估她的多重慢性病史，尤其考量腎功能缺損病患若接受麻醉開刀治療，一向有極高的風險，尤其是時間長、範圍大、流血多的傳統大手術，可能在術中、術後，造成急性肺水腫、心臟衰竭及嚴重體液離子不平衡等併發症，較一般人承受更高危險，因此建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術。

楊椒喬院長表示，新式脊椎內視鏡神經減壓術的獨具特點，均非常適合有慢性病的患者，包括，採局部麻醉，相較於全身麻醉，麻醉風險極小;手術時間短，平均為1-2小時;微創小傷口只有約1公分，出血量極少;破壞組織少，恢復很快。尤其手術醫師使用專屬脊椎內視鏡系統，手術視野清晰，能精準地將突出的椎間盤加以移除，降低誤傷神經機率，有效改善病人的神經壓迫問題。術後患者感覺不痛且恢復很快，因此術後隔天已能照常洗腎。

洗腎 慢性病

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