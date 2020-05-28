調查：青少年吸菸率10年來首升 電子菸使用增5成

國健署最新調查發現，去年全台青少年紙菸吸菸率10年來首度攀升，推估全台有逾8萬名青少年吸菸；電子菸使用率也從增加逾50%，推估有5.7萬青少年使用，恐成吸菸敲門磚。

衛生福利部國民健康署今天召開記者會公布「108年青少年吸菸行為調查結果」，調查顯示，國中生紙菸吸菸率從107年2.8%升至3%、高中職生則從8%升至8.4%，是民國98年菸害防制法新規定實施10年來首度上升，推估有超過8.1萬名青少年使用紙菸。

進一步調查發現，每10名青少年吸菸者中，約有4人使用加味菸，女性使用加味菸的比率高於男性；逾半數吸菸學生第一次吸菸的原因都是因為「好奇」，其次是看到別人抽而跟著抽，第三名為爸媽有吸菸或為紓解壓力。

在電子菸方面，青少年電子菸使用率從107年2.7%攀升至108年的4.2%，增幅超過50%，推出有5.7萬名青少年使用電子菸，高中職生使用電子菸比率是國中生的1倍以上，且男性多於女性。

深究其使用電子菸原因，以「朋友都在吸」居冠，其次是認為口味或味道較好、認為健康危害較低。

另調查發現，併用電子菸與紙菸的高中職生從107年的1.9%升至3.4%，比率也有隨年級愈高、比率愈高的趨勢。

國民健康署長王英偉表示，國內十大死因當中，有6項與吸菸有直接關係，另4項與吸菸間接有關，但近年菸商刻意採用各種行銷手法，設計新穎造型或添加不同香味料的產品，吸引青少年使用，已對青少年形成新的健康危機。

除了傳統紙菸，電子菸也成為青少年接觸菸品的敲門磚。王英偉說，多數電子菸含有尼古丁易致成癮，更有爆炸、致癌等風險，已有國外研究顯示學生吸食後會導致氣喘盛行率上升及上學缺課率增加，經常吸食會使腦中葡萄糖的數量減少，也會破壞凝血因子，比吸菸者更容易引起中風與出血。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，截至今年2月18日已有2807名因使用電子菸而造成呼吸道疾病，更有68人死亡，其中近8成的患者都小於35歲，因此世界衛生組織（WHO）也建議各國對電子菸應「從嚴管制」。

王英偉強調，電子菸在台灣是非法產品，只要形狀類似菸品就可依菸害防制法開罰5萬元；若查獲電子菸含毒品，將涉違反毒品危害防制條例，含尼古丁或宣稱療效則依藥事法辦理，皆有刑責，近期也正推動菸害防制法修法，強化對此類新興菸品的管制法源。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康