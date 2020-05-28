快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

調查：青少年吸菸率10年來首升 電子菸使用增5成

中央社 / 台北28日電

國健署最新調查發現，去年全台青少年紙菸吸菸率10年來首度攀升，推估全台有逾8萬名青少年吸菸；電子菸使用率也從增加逾50%，推估有5.7萬青少年使用，恐成吸菸敲門磚。

衛生福利部國民健康署今天召開記者會公布「108年青少年吸菸行為調查結果」，調查顯示，國中生紙菸吸菸率從107年2.8%升至3%、高中職生則從8%升至8.4%，是民國98年菸害防制法新規定實施10年來首度上升，推估有超過8.1萬名青少年使用紙菸。

進一步調查發現，每10名青少年吸菸者中，約有4人使用加味菸，女性使用加味菸的比率高於男性；逾半數吸菸學生第一次吸菸的原因都是因為「好奇」，其次是看到別人抽而跟著抽，第三名為爸媽有吸菸或為紓解壓力。

在電子菸方面，青少年電子菸使用率從107年2.7%攀升至108年的4.2%，增幅超過50%，推出有5.7萬名青少年使用電子菸，高中職生使用電子菸比率是國中生的1倍以上，且男性多於女性。

深究其使用電子菸原因，以「朋友都在吸」居冠，其次是認為口味或味道較好、認為健康危害較低。

另調查發現，併用電子菸與紙菸的高中職生從107年的1.9%升至3.4%，比率也有隨年級愈高、比率愈高的趨勢。

國民健康署長王英偉表示，國內十大死因當中，有6項與吸菸有直接關係，另4項與吸菸間接有關，但近年菸商刻意採用各種行銷手法，設計新穎造型或添加不同香味料的產品，吸引青少年使用，已對青少年形成新的健康危機。

除了傳統紙菸，電子菸也成為青少年接觸菸品的敲門磚。王英偉說，多數電子菸含有尼古丁易致成癮，更有爆炸、致癌等風險，已有國外研究顯示學生吸食後會導致氣喘盛行率上升及上學缺課率增加，經常吸食會使腦中葡萄糖的數量減少，也會破壞凝血因子，比吸菸者更容易引起中風與出血。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，截至今年2月18日已有2807名因使用電子菸而造成呼吸道疾病，更有68人死亡，其中近8成的患者都小於35歲，因此世界衛生組織（WHO）也建議各國對電子菸應「從嚴管制」。

王英偉強調，電子菸在台灣是非法產品，只要形狀類似菸品就可依菸害防制法開罰5萬元；若查獲電子菸含毒品，將涉違反毒品危害防制條例，含尼古丁或宣稱療效則依藥事法辦理，皆有刑責，近期也正推動菸害防制法修法，強化對此類新興菸品的管制法源。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸 毒品

延伸閱讀

電子菸傷身 WHO建議：「從嚴管制！」

世界無菸日 國健署籲青少年勇敢拒菸

平均78歲的「銀髮口罩包裝隊」 拚防疫也拚社會參與

保護失智者3招 友善靠你我

相關新聞

準備出門玩！政院核定：明年春節放7天、8個3天以上連假

行政院人事行政總處今公布，行政院核定的2021年政府行政機關辦公日曆表，全年365日，總放假日數116日，其中3日以上之...

不只是選美佳麗！台灣女孩摘城市小姐亞軍 更赴美實習、發表論文

鎂光燈下，深邃的五官繪著精緻的妝容，全身散發出的氣勢與自信，在一字排開的佳麗中搶眼奪目。緊接著，悠揚的吉他聲伴著甜美的嗓音，在舞台上透過不同的表演樣貌帶給觀眾及評審震懾與驚艷，她是劉宜欣

疫情結束想去日本玩？ 日人提醒：可能不會有美好的旅遊體驗

隨著日本新冠肺炎疫情好轉，26日日本解除了「緊急事態宣言」，而何時鬆綁入境管制也成為人們注意的焦點，據報導，日本政府考慮將台灣列入首波解禁名單中，此消息也令不少喜歡日本的國人蠢蠢欲動。

發票全槓龜App一按卻「驚中2000」 網羨慕：還有這招

許多人喜歡把電子發票存在載具中，不僅中獎了會直接通知，也不會忘記要對發票。日前一名網友打開App查看，怎料202張發票居然一張都沒中，但在檢查了專屬獎項區後，卻意外發現中了2000元，讓不少網友看了都驚呼「還有這樣喔⋯紙本幾百張一張都沒中⋯」。

南投雲嘉恐有豪雨 今天杉林溪、木柵雨下的也不少

中央氣象局下午5時05分對南投、雲林、嘉義發布豪雨特報。氣象局說，受到鋒面的影響，易有短時強降雨，今天南投縣地區及雲林縣...

最受歡迎的水果？台人狂推「這3樣」吃再多也不膩

台灣有「水果王國」的稱號，一年四季盛產不同種類的水果，不僅國人愛吃連觀光客也愛不釋手。這讓一名此有網友好奇「水果界的top3是誰」，問題一出立刻掀起討論，其中有「3樣水果」廣受鄉民喜愛推崇。

石門水庫蓄水1億880萬噸 6月底前供水8000萬沒問題

石門水庫有效蓄水量（量）5月16日跌破30%（5560萬立方公尺）創下今年新低以後，接著受惠一波一波梅雨、鋒面夾帶不少雨量...

NSO週末售票登場 全球直播莫札特

NSO演出莫札特，再開放500人進場欣賞！NSO的《管絃織音》24日的全球4K直播成功，30日《嬉遊夏夜》再由音樂總監呂紹嘉指揮演出莫札特、德沃札克作品，同樣開放500人在國家音樂廳現場聆賞，莫札特...

南投縣大雷雨 西半部15縣市留意雷擊、強陣風

中央氣象局下午3時25分對南投縣發布豪雨特報及大雷雨即時訊息，另對西半部地區15個縣市發大雨特報。

水星東大距下周登場 最佳觀賞時機天文館報你知

水星將在6月4日達到東大距位置，日落時將出現在西偏北方，亮度約0.4等，當天日落後一小時內是最佳觀測時間，民眾抬頭用肉眼...

陽明育才 醫師工程師 智慧醫療生力軍

陽明大學醫學系109學年成立「醫師工程師組」，培養我國智慧醫療生力軍。首屆個人申請共207人報名，錄取率4%。學生大一、...

理工、醫學合打新冠戰疫 智慧醫療契機

新冠肺炎疫情開啟我國智慧醫療新契機。宏碁創辦人施振榮表示，台灣理工和醫學人才沒有共同語言，是過去推動智慧醫療的瓶頸。台灣...

熱門新聞

準備出門玩！政院核定：明年春節放7天、8個3天以上連假

獨／口罩從搶買到沒人排6月1日解禁！來看藥師的口罩人生

新人年薪根本沒有200萬 他曝台積電工作辛酸

好天氣再等等！ 氣象局：北部周末可望放晴

豪雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

自由買賣口罩價低於5元 業者齊喊不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。