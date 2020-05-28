學童網課緊盯螢幕 醫：恐損害視力

學童因疫情在家上課，但長時間使用3C產品恐對眼睛造成危害！因為疫情，學童必須在家上課，然而眼科專家警告，長時間盯著螢幕會嚴重傷害學童的眼睛健康。家長宜藉由清楚規範使用時間、瀏覽內容以及陪伴學童上網3個方面來著手，即使在家也可養成良好使用習慣。

不得不使用電腦

《The Conversation》報導，疫情導致學童必須在家線上上課，電腦、手機和平成為教育的工具，許多父母不得不鬆綁使用3C產品的規定，然而這也將導致孩子花在教育以外的時間、行為失去控管，不但更容易近視，甚至會讓孩子更容易接觸到暴力或色情的網路內容。

根據科技醫學媒體BMC統計6-19歲的學生近視率，在歐洲及北美已經飆升到40%，在亞洲則更高。而美國眼科醫學會的報告顯示，近視會影響勞動力，因視力不佳常會讓人們無法正常工作，尤其年紀越大或者在越貧窮的地區，並指出，2015年全球因近視而損失的產能高達250億美金。

培養健康習慣

The Conversation建議，即使在家，父母仍可以從3個方面來規範孩子使用3C產品：包括使用的時間長度、在網路上瀏覽的內容，以及和誰一起使用。在時間方面，根據WHO的建議，5歲以下的兒童一天使用3C產品的時間，最好規範在1小時以下，父母也需要平衡孩子花在線上課程與花在娛樂上的時間，更鼓勵在維持距離的前提下，還是可以多多外出運動、呼吸新鮮空氣。

孩子在網路上瀏覽什麼內容也需要密切關注。除了利用家長監控軟體避免誤觸暴力色情內容，也可多用富有教育性的網路遊戲或者影片、卡通，讓教育和娛樂一舉兩得。

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