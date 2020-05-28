前交長：守好2關卡 開放自由座沒問題

端午節連假將至，外界關心台灣高鐵、台鐵的防疫管制要如何鬆綁。交通部前部長陳建宇說，只要守住進站前量體溫，旅客全程配戴口罩這兩道關卡，開放自由座，其實無所謂。

按照交通部規畫，6月1日起民眾搭雙鐵，保持社交距離1.5公尺，可在車上短暫飲食，但飲食後須馬上戴回口罩。至於是否開放自由座和站票，以及開放後，如何總量管制，交通部及雙鐵仍在研議。

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，開放飲食不反對，自由座要總量管制。雙鐵基層議論，吃東西和必須戴口罩兩個政策，疑似有些矛盾，如果可以脫口罩吃東西，為什麼賣站票不可以，有員工說這是神邏輯。

每周搭台鐵往返台北台東的王小姐說，指揮中心對於能吃多久東西，沒有明確訂定，萬一鄰座旅客從起站到終點站都在飲食，又沒有列車長制止，豈不是讓她深陷感染風險。林先生是高鐵常客，他說，他觀察以往在自由座車廂，即便旁人站著，也不會靠座位乘客太近，旁邊的人吃東西，比較可怕。

陳建宇指出，如果台灣到時候已經沒有社區感染狀況，進站前量體溫、旅客全程配戴口罩兩道關卡確實，6月7日逐步解套，開放自由座無所謂。從經濟角度上，讓一般民眾開始流動是好事，現在禁止民眾不活動，也禁不住。

陳建宇說，疫情期間不論是高鐵自由座客滿以後的站票，還是台鐵新自強號站票，都要賣原本的二分之一或三分之一就好。

陳建宇表示，高鐵要掌控自由座車廂，不能像一般假日無限制擁擠，若要賣站票，也要讓站跟站的人之間有間距，平常一個座位會站一到兩個人，可以計算整節車廂前後能站多少人，然後取二分之一或三分之一的數量管控。

陳建宇說，台鐵區間車尖峰時間容易站滿，離峰時間不會，尖峰時段台鐵只能靠站務人員管控。新自強號每班次120張的站票建議減半。