搶攻國旅市場 五星飯店下殺一晚66元

隨著國內疫情逐漸趨緩，交通部長林佳龍昨宣布，7月1日起啟動安心旅遊。不過等不及安心旅遊啟動，已有多家旅行社推出促銷活動，其中東南旅遊6月1日起至12日止，推出「國旅遛一波」活動，天天限定搶購回饋，入住五星飯店、國內一日遊只要66元，包含宜蘭瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店、台北萬豪酒店、台中日月千禧酒店、嘉義阿里山賓館、高雄漢來大飯店等都在合作名單。

此外，可樂旅遊則是鎖定國內旅遊及訂房產品，推出一系列520優惠，全台指定五星飯店，下殺一晚520元起。包括大板根森林溫泉飯店、台東日暉國際度假村、台東知本老爺酒店、台南趣淘漫旅、高雄漢來酒店、墾丁凱撒飯店等。

東南旅遊表示，以往6月開始，到暑假結束，都是國人旅遊旺季，這次推出「國旅遛一波」活動，不僅五星飯店搶購只要66元；苗栗、宜蘭、台南等一日遊行程也只要66元，北部、中部、南部均有出發日，同場加碼南投、花蓮、台南、還有台東熱氣球節二日遊只要666元。

可樂旅遊除了針對五星飯店推出「限量520」活動外，還有精選熱門一日遊程，每人520元起，6人即可成行，行程包含八斗子車站、舊草嶺隧道以及嘉義尋找日環蝕等。

此外，還有好康520活動，多天的旅遊或住房專案，都是以「尾數520」價格，像是承億文旅山知道2日、綠島逍遙2日、台東娜路彎好宿成雙3日等。

可樂旅遊今年還和IHG洲際酒店集團合作，推出「洲際520」，鎖定旗下5間高端品牌酒店：金普頓大安酒店、台北大直英迪格酒店、新竹英迪格酒店、台南大員皇冠假日酒店、高雄中央公園英迪格酒店，祭出一晚3520元起，每房還贈送「迎賓紅酒一瓶」及「免費早餐2客」；且「周末不加價」，以上優惠配套皆於5月底前完成訂購，並於6月30日前入住。