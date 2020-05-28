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最新研究發表 過動症的孩子腦內荷爾蒙與一般人不一樣

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南安南醫院副院長蘇冠賓（第一排左四)和中國醫藥大學附設醫院兒童精神科醫師張倍禎（第一排右五)與身心介面研究團隊合影。圖／安南醫院提供
台南安南醫院副院長蘇冠賓（第一排左四)和中國醫藥大學附設醫院兒童精神科醫師張倍禎（第一排右五)與身心介面研究團隊合影。圖／安南醫院提供

中國醫藥大學兒童青少年精神科張倍禎醫師和安南醫院副院長蘇冠賓教授，領導身心介面研究中心團隊，發現注意力不足過動症(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)的孩童相較沒有ADHD的孩童，體內有較高的發炎指數、較低的皮質醇 (cortisol，又稱抗壓賀爾蒙) 濃度、和較低的腦源性神經營養因子（brain derived neurotrophic factor， BDNF)，該最新研究成果將發表在腦神經科學領域的國際期刊「Brain, Behavior and Immunity (大腦、行為與免疫)」。

研究團隊認為，這項發現為ADHD的治療提供新的方向。

Cortisol通常被稱為「壓力荷爾蒙」，因為在壓力大的情況下或任何引發戰鬥或逃跑(fight or flight)反應的環境中，cortisol將會大量分泌到血液中。Cortisol和發炎狀態對孩童的成長和認知功能均有影響。

研究呈顯示如果孩童的體內cortisol過高或過低都比正常cortisol濃度的孩童認知功能差；過多的cortisol可能會對大腦的某些部位產生毒性作用，這對於認知功能至關重要，而cortisol太少則可能會阻礙人體吸收最佳認知發育所需的生物資源的能力。

另外過低的cortisol濃度也和ADHD孩童的追求新奇度(novelty seeking)有正相關性，也就是ADHD孩童的尋求新奇度越高，其cortisol level則越低。

另外，身體的慢性發炎狀態也會影響腦部的發炎狀態，並進一步影響孩童的腦部發育和認知功能。有研究更顯示孩童的長期身體發炎狀態會影響到孩童對於社交認知和辨認臉部表情有負面影響，也是在ADHD孩童常觀察到現象。

ADHD的致病機轉眾說紛紜，其中最常提到的是腦中多巴胺的不平衡，但這項假說不能全盤解釋ADHD的表現，因此許多團隊開時探討身體其它系統與ADHD的致病機轉。

其中下丘腦-垂體-腎上腺軸(Hypothalamus-Pituitary-Adrenal axis，HPA axis)的失調(反應在cortisol的濃度)、發炎反應和神經營養蛋白(neurotrophins)的不平衡的機轉雖曾被探討，但之前的研究都是探討單一系統與ADHD的關係，從未有研究在同一群的ADHD孩童同時偵測發炎因子、cortisol和BDNF的濃度。

安南醫院研究團隊在研究中，招募了98位6-18歲患有ADHD診斷的孩童，和21位6-18歲沒有ADHD診斷的孩童，並比較這兩組的發炎因子、cortisol和BDNF。

研究發現ADHD的孩童有較低的睡前cortisol濃度，並且混和型表現的ADHD孩童相對其他ADHD類型的孩童有較低的晨間cortisol濃度。另外研究也發現ADHD孩童的發炎指數都比一般沒有ADHD孩童的指數高，而其BDNF相對比較低。

張倍禎表示，這個發現不但進一步支持免疫調節在ADHD所扮演的角色，也為研發ADHD的治療添增另一個方向-抗壓軸(HPA axis)和免疫系統的調節。

蘇冠賓也說，這次研究發現BDNF在ADHD和一般孩子體內的不同，未來有機會發展為ADHD的生物指標。這次的研究更加突顯ADHD是一個跨系統失調的疾病，除了腦中多巴胺濃度調節外也需要同時考量多方系統的調節來達到最佳的治療效果。

過動症 社交

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