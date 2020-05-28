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爽住31小時，每人免千元！旅行社超前部署 優惠懶人包

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
易遊網與IHG洲際酒店集團推出多款住房優惠，圖為台中逢甲智選假日酒店。圖／易遊網提供
易遊網與IHG洲際酒店集團推出多款住房優惠，圖為台中逢甲智選假日酒店。圖／易遊網提供

疫情緩解，國內旅遊陸續推進，各大旅行社打出優惠住房專案，以及各種鮮奇玩法，鼓勵民眾「不必等補助」，現在就能安心省錢玩。

雄獅旅遊首推「安心旅遊｣，5大戶外主題遊系列包括寵物、單車、建築、攝影、露營，總經理游國珍表示，在疫情穩定下，國內旅遊團集中在散客成團，以離島旅遊為例，雖有大幅成長，但也僅達到去年同期六成，「只要國內疫情持續穩定，安心旅遊預期將有更大幅的成長空間」。

雄獅旅遊首波主打「超值系列團」及「戶外主題深度遊」。「超值系列團」在全台六大區域推出超值一日遊499元起，有當季白河蓮花、玉井芒果、台南鹽水小吃等；二日遊1,999元起，入住五星級花蓮煙波飯店或清淨知名佛羅倫斯山莊等熱門旅宿。6月底前還有限定酒店「買一晚送一晚」，墾丁福華渡假飯店豪華雙人房原價9,790元，雄獅安心住房價每房每晚1,900元起。

飛達旅遊和生活風格品牌EdWonder、Madbackpacks背包狂人合作，推出專為都市懶人打造的特殊山野生活體驗WonderTrip，不用背水、背食物、跋山涉水，領隊多數是受過特種部隊訓練的「狂人」，既是料理大廚，也是野外求生體驗的好手，目前可選擇前往烏來或坪林。

易遊網台灣訂房整體買氣回溫成長5成以上，即日起與IHG洲際酒店集團聯手推出加1元就可享「住滿31小時」、「房型升等」、「兒童免費住」3大好康，還能搭配千元折扣碼再折抵。像是全台「智選假日酒店」每晚含稅1,615元起，最低每人免千元，堪稱CP值破表；全台「英迪格酒店」每晚含稅2,931元起。須於6月30日前訂購與入住。

可樂旅遊也超前布署，鎖定國內旅遊及訂房產品推出一系列520優惠組合，包括全台指定五星飯店下殺一晚520元起，精選熱門一日遊程每人520元起，還有以「尾數520」加值享受。今年也首次攜手IHG洲際酒店集團，旗下5間高端品牌酒店一晚3,520元起，每房再送迎賓紅酒及免費早餐，再享周末不加價。

「跟著毛寶貝去旅行」為全台旅行社首創。圖／雄獅旅遊提供
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可樂旅遊推出多款520優惠方案，圖為基隆八斗子潮境公園。圖／可樂旅遊提供
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放下手機，靜靜享受山林的聲音。圖／飛達旅遊提供
放下手機，靜靜享受山林的聲音。圖／飛達旅遊提供
「跟著毛寶貝去旅行」全程串接寵物友善巴士、寵物友善餐廳、寵物友善旅館等，並由受過專業訓犬教育的導遊帶領。圖／雄獅旅遊提供
「跟著毛寶貝去旅行」全程串接寵物友善巴士、寵物友善餐廳、寵物友善旅館等，並由受過專業訓犬教育的導遊帶領。圖／雄獅旅遊提供
戶外體驗不麻煩，有蚊帳的吊床可以放心午睡。圖／飛達旅遊提供
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酒店 520 疫情

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