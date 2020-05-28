世界無菸日 國健署籲青少年勇敢拒菸

每年5月31日是世界無菸日，世界衛生組織（WHO）將今年主題訂為「保護年輕族群免於菸商操控，並預防他們使用菸品與尼古丁商品。」國民健康署署長王英偉表示，我國十大死因中，惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、慢性下呼吸道疾病等6項與吸菸有關外，近年青少年抽菸的比例，也有上升趨勢。

而據國健署最新調查，我國青少年電子煙使用率較2018年增加，王英偉籲青少年應勇敢拒菸，也請各界支持打擊電子煙害，一起守護青少年健康。

國健署今舉行「響應世界無菸日-打擊電子煙害，守護青少年健康」記者會，公布2019年青少年吸菸行為調查，分為國、高中組。國健署菸害防治組長陳妙心表示，紙菸吸菸率在國高中生皆有上升趨勢，國中學生為3.0%，較2018年2.8%略升；高中職學生為8.4%，也比2018年8.0%高，為2009年菸害防制法新規定實施10年來首度上升，推估超過8.1萬名青少年使用紙菸。

而在電子煙方面，陳妙心說，高中職生使用率，也從2018年平均3.4%竄升至2019年的5.6%，增幅高達6成；國中學生則由2018年的平均1.9%上升至2019年的2.5，增幅也達3成；推估超過5.7萬名青少年正在使用電子煙。最主要使用的原因上，是因為「朋友都在吸」（國中生26.8%、高中職生26.1 %）。

另外，調查也發現，併用電子煙與紙菸之高中職生，2019年有3.4%，高於國中生的1.1%，且同時使用紙菸、電子煙的比率，也出現隨年級愈高，比率愈高之趨勢。

出席記者會的柚子醫師陳木榮表示，青少年對成癮性物質之警覺低，紙菸中若添加不同口味，容易吸引青少年因好奇或誤以為較無危害，持續使用而上癮，嚴重影響健康。而多數電子煙含有尼古丁易致成癮，更有致癌等風險，已有國外研究顯示，經常吸食會使腦中葡萄糖的數量減少，也會破壞凝血因子，比吸菸者更容易引起中風與出血。

教育部國民及學前教育署學務校安組組長林良慶表示，教育部除持續落實高中以下學校全面禁止吸菸外，已將電子煙議題納入推動校園菸害及藥物濫用防制內容，要求各級學校納入校規規範管理，嚴禁教職員工生攜帶及吸用。全國家長會長聯盟理事長潘品睿也呼籲，家長應多關心青春期的孩子，教導孩子勇敢向菸說不。