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疫情結束想去日本玩？ 日人提醒：可能不會有美好的旅遊體驗

聯合新聞網 / 綜合報導
東京知名景點淺草的仲見世通商店街不復以往熱鬧，多家商店拉起鐵門暫不營業。路透社
東京知名景點淺草的仲見世通商店街不復以往熱鬧，多家商店拉起鐵門暫不營業。路透社

隨著日本新冠肺炎疫情好轉，26日日本解除了「緊急事態宣言」，而何時鬆綁入境管制也成為人們注意的焦點，據報導，日本政府考慮將台灣列入首波解禁名單中，此消息也令不少喜歡日本的國人蠢蠢欲動。然而，一位居住在台灣的日本人提醒，「近期去日本可能不會有美好的旅遊」。

住在台灣的日本人在其所開設的粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」，以日本人的角度觀察提醒，「就算這次去日本旅遊也不一定會有美好的旅遊，可能遇到讓你不爽的事情或者遇到不友善的日本人（尤其是鄉下）」。

他表示，雖然有些日本媒體會宣傳台灣防疫有成，「但還是很多人不知道台灣防疫成功的事情，很多日本人只知道疫情原因是從國外來的，如果那些日本人看到講中文的人，怎麼能表達出友好的態度？」

版主還表示，「疫情之前，『台湾人です』（我是台灣人）的貼紙有很大的效果，但是現在不一定。」現在日本經濟受疫情衝擊，「現在日本到處都有壓力，大家都正在找可以消除憤怒的對象。」也因此就算未來可以去日本旅遊，也不一定會有美好的旅遊體驗。

版主提醒，要去旅遊前要好好思考，「日本人的『建前と本音』（場面話∕真心話）、『偏見』、『保守民族性』有點嚴重喔。」如果真要去，建議可以跟著旅行社或日本導遊，「因為當地日本人帶旅客觀光的話，當地人比較放心。」當然自由行也可以，但要盡量挑大城市，且需要做好覺悟。不過版主認為，目前台灣人還是先享受國內旅遊最好。

網友也留言表示可以理解，「今年還是不要去好了～可以理解日本人會怕『外國人』」、「同意先在台灣國內旅遊！」、「回來還要隔離14天，這個成本實在太大了」、「疫苗沒出來之前，沒想過要出國玩……」

還有在日本的台灣人跳出來表示認同「 歐吉桑說的是真的！上班的時候被看到名牌時，就會有一些年長的人（也有年輕的）會對你講一些尖銳的話，雖然最後我會受不了強調我是台灣人，但也不會有改變什麼⋯⋯」

日本全境脫離「緊急事態宣言」，飲食街期盼顧客快上門。法新社
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日本經濟 疫情 新冠肺炎 自由行 旅行社

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