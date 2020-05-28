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氣象局、公總都還是代理局長 林佳龍：支持真除

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局代理局長鄭明典。記者曹悅華／攝影
氣象局代理局長鄭明典。記者曹悅華／攝影

交通部長林佳龍昨天在「防疫踩線 從心啟動」記者會中正式宣布，觀光局代理局長張錫聰真除，成為新任觀光局長。今天立委陳雪生在交通委員會上就問目前氣象局、公路總局局長都由副局長代理，是否會真除，林回應「支持真除」。

中央氣象局長葉天降已退休，目前局長一職由副局長鄭明典代理，6日正式代理，鄭也被視為呼聲最高接班人馬。鄭在接受本報採訪時說，上任後會在氣象新科技方面加強，臉書也會持續更新，帶給民眾正確的氣象資訊。

至於公路總局局長陳彥伯則升任交通部政務次長，負責公路、氣象和資安業務，局長一職由副局長許鉦漳暫代。

面對陳雪生詢問上述兩局是否真除，林佳龍說有跟行政院長蘇貞昌報告，「支持真除」。公路總局部分已經跟行政院上簽支持真除。

林佳龍說，在今天交委會質詢中場休息時間，已約談許鉦漳，他從高公局到公路總局都待過，經驗非常豐富。陳雪生就開玩笑說，許現在一頭白髮，是不是開始代理局長後才變白，希望未來馬祖的建設許能多幫忙。

許鉦漳現年64歲，國立中興大學水土保持學系畢業，曾任交通部高公局北區工程處正工程司、高公局拓建工程處副處長、高公局南區工程處處長、高公局中區工程處處長、高公局北區工程處處長、高公局總工程司；2017年7月到公路總局擔任副局長迄今。

鄭明典現年62歲，國立台灣大學大氣科學系學士、美國加州大學洛杉磯分校大氣科學博士，曾任氣象局資訊中心副主任、氣象局氣象科技研究中心主任、氣象局預報中心主任、氣象局氣象科技研究中心主任；2018年3月擔任氣象局副局長迄今。

公路總局代理許鉦漳。記者曹悅華／攝影
公路總局代理許鉦漳。記者曹悅華／攝影

行政院 氣象局 觀光局

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