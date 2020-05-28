長照2.0取消給付照服員進行傷口照護惹議 下周一上路

過去照顧服務員經訓練就可為失能者照護傷口、清潔管路，不過下周起，這些工作均回歸家屬自行操作，因為衛福部考量執行者的專業性與失能者安全性，近日取消相關給付。

第一線工作者表示，新制上路倉促，且非所有傷口照護與管路清潔的安全風險都高，主管機關未來應考慮作更細緻的風險分級，釋出部分項目讓照服員分攤家屬壓力。

衛福部5月19日公告修訂「長期照顧給付及支付基準」，6月起，傷口照顧方面僅給付氣切造口分泌物處理，管路清潔方面僅給付尿管與鼻胃管清潔。換言之，其他簡易傷口處理以及腸造口、胃造口、腹膜透析導管、人工血管、傷口引流管等照護均不再給付。

衛福部長照司副司長周道君表示，醫師法與醫護人員法規範侵入性治療與傷口照護應由醫護人員執行，因此衛福部依法修訂給付基準。一般來說，醫院會在病人出院前提供出院準備服務，由專業人員教導病人與家屬學習照護工作，病家如有需要，日後也可申請健保署的居家醫療加以協助。

「不過，並非所有傷口照護與管路清潔的安全風險都高」，嘉義基督教醫院社區服務部部主任林玉琴說，穩定性傷口照護不需要太專業的技巧，在長照現場，有些獨居失能者的傷口在背部而難自行換藥，有些案家老老照顧而需要外人協助換藥或進行管路清潔，但健保署給付的居家醫療或護理服務一個月僅拜訪一到兩次，恐怕緩不濟急。

衛福部新制上路倉促，有家屬反映「之後該怎麼辦？」有不少照服員表示，日後看到案家需要幫忙，仍然需要默默幫忙，否則個案病情惡化會使照顧更加困難。

「有證照的照服員不能做，沒有證照的家屬卻可以做？新制有些矛盾」，台北市銀髮族長照發展協會理事長吳第明說，所有家屬可作的照顧工作，照服員應都能協助處理，衛福部至少應針對部分照顧項目，授權照服員經護理人員指導後就能執行，否則國內護理人員恐怕不夠用。

林玉琴表示，主管機關應考慮針對照護項目作更細緻的風險分級，針對風險較低的項目，可交由受訓過後的照服員分攤家屬壓力。同時可輔以其他配套，像是拍照紀錄個案患部變化，或於服務的同時遠端聯繫醫護人員進行確認。

對此，周道君說，部分長照支付項目是否能從醫療行為中畫分出來、讓照服員也能執行，後續將邀集相關團體共同研議。