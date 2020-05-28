陽明育才 醫師工程師 智慧醫療生力軍

陽明大學醫學系109學年成立「醫師工程師組」，培養我國智慧醫療生力軍。首屆個人申請共207人報名，錄取率4%。學生大一、大二將到交通大學修基礎醫學與電機資訊課程，大三回到陽明完成醫學系課程與實習，大六畢業時取得醫學士學位，兼備電資專長。

零壹科技董事長、交大校友林嘉勳表示，二戰後的科學家也傾向結合第二類組和第三類組專長，不少物理學家在物理界取得成就後，進一步學生物科技。他表示自己當年也被父母期待考取醫學院，後來發現這時代強調跨領域，更適合將理工與醫學結合，開創新專業。

宏碁創辦人施振榮表示，台灣最優秀的人才都在醫學界，當前大環境應該借重智慧醫療，讓資通訊與醫療人才合作共創價值。未來10到15年待這批醫師工程師人才成熟，就能替台灣開創新的產業。

陽明和交大正向教育部申請合校，預計109學年正式掛牌，醫師工程師組也將橫跨兩校。交大電機學院院長唐震寰說，陽明醫師工程師組學生大一就和交大電機系甲組學生一起共同生活，像是科技界和醫學界的「黃埔軍校」第一期，兩領域結合培育領袖人才。

唐震寰表示，交大已將環境準備好，日前在前校長張懋中的領導下，得到美國工程院院會允許在台成立全球工程領袖培育計畫（GCSP），學生將能與未來工程領袖交流。

陽明大學校長郭旭崧表示，陽明醫學系先設「醫師科學家組」，學生在大學前四年完成基礎科學與臨床教育，大五先修研究所課程，六、七年級再進入醫院臨床實習，已培養優秀畢業生。校方兩年前開始思考台灣還要培育哪些人才，才能替產業轉型找方向。

郭旭崧說，醫師工程師組結合電資、醫療專業，除讓學生具競爭優勢，也要面對人工智慧浪潮，帶領台灣找出轉機。