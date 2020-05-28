火鶴盛產諧音「乎賀」 農委會台南農改場推畢業花禮

受到新冠肺炎影響，不少學校取消或縮小畢業典禮的規模，火鶴花在炎熱的戶外場地仍能長時間維持活力，加上火鶴意寓很好的諧音，6月又是盛產的季節，高貴不貴的火鶴花是畢業生祝福的最佳代言花卉。

根據農委會農糧署統計，火鶴花5月進入盛產期，預估收穫面積158公頃、產量387萬支，與上個月相比增產16%，與去年同期408萬枝相比，則減產5%。

台南市六甲區、下營區是國內火鶴花的重要產地，2018年台南栽培面積共53公頃，占全國總面積的三分之一。火鶴花栽培以生產切花為主，也是我國的主要外銷花卉之一。

農委會台南農改場表示，今年新冠肺炎全球蔓延，國際班機減少貨位產生競爭，運輸成本提高，產業改採海運外銷，因運輸期間較長，台南區農業改良場輔導以保鮮劑增加瓶插壽命，3月及4月提供給各地區的花農保鮮劑母液，總數量經稀釋後，可處理60萬枝切花，對產業發展有直接助益。

台南場表示，火鶴花是國內常見花卉作物，具有顏色的苞片為主要的觀賞部位，包括紅、粉、白、橙、綠及雙色品種。為擴大內需市場、增加銷售通路，在畢業季特別推薦火鶴花做為花禮，火鶴的諧音「乎賀」，為很好、順利之意，不論向師長表達謝意，或是向畢業生表達祝福，都是非常合適的代言花卉。