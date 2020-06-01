選擇好的豆奶滿足運動、生活所需營養 看看超美健身教練怎麼做?

文 / 王祥非

現代人生活忙碌，三餐不定時，一不小心就熱量爆表；運動健身完想補充蛋白質，準備又超麻煩，人生真的好難啊。運動系正妹張以勤是健身教練，也是兼職模特兒，她分享自己的「豆奶一加一」秘訣，教民眾輕鬆維持好體態。

生活營養素補給&運動優質蛋白質攝取 首選義美豆奶系列全攻略！ 圖／聯合線上 提供
生活營養素補給&運動優質蛋白質攝取 首選義美豆奶系列全攻略！ 圖／聯合線上 提供

張以勤廣告拍攝時間比較不固定，導致三餐都不規律，有時間的話，前一天或是當天會先準備好三餐，等工作空檔再吃，或是拍攝前會先喝有飽足感的飲料，來維持體力到拍攝結束。

為讓工作時可以內外都保持最佳狀態，也希望透過飲食保持身體健康，張以勤在飲料選擇上，會避開含糖的咖啡、奶茶等，她最推薦無額外加糖、口感滑順、營養價值高的全豆豆奶，輕鬆便利，一杯喝了就走。

張以勤三餐不規律，拍廣告前會喝有飽足感的「義美無加糖高纖全豆豆奶」維持體力。 圖／聯合線上 提供
張以勤三餐不規律，拍廣告前會喝有飽足感的「義美無加糖高纖全豆豆奶」維持體力。 圖／聯合線上 提供

白天一瓶高纖全豆豆奶，腸道暢通做好內在環保
張以勤笑說，自己愛吃又很懶，每次忙著工作趕出門，她都會備好「義美無加糖高纖全豆豆奶」，富含膳食纖維，每100大卡含有5.7公克優質黃豆纖維，除增加飽足感外，又可以促進腸道蠕動，幫助排便順暢，體內環保做好，專業形象更加分。

許多健康飲品都有不好喝的問題，張以勤表示，自己是美食主義者，不會為了體態窈窕就犧牲品嚐美食的樂趣。高纖全豆豆奶口感濃醇，適合當成「輕早餐」，或隨時獲得「滿足感」的來源。

義美無加糖高纖全豆豆奶口感濃醇，適合當「輕早餐」，或隨時獲得「滿足感」的來源。 圖／聯合線上 提供
義美無加糖高纖全豆豆奶口感濃醇，適合當「輕早餐」，或隨時獲得「滿足感」的來源。 圖／聯合線上 提供

運動完喝一瓶義美無加糖厚濃豆奶，優質蛋白質幫助肌肉生長
許多人不解，明明辛苦運動訓練，為何身材線條仍不好看？挫敗感越來越重，最後就不想再鍛鍊了。

身為健身教練，又是模特兒，張以勤以專業角度建議，不要一下子就從劇烈健身開始，建議可以做幾週輕量運動，再轉為中量運動再到重量運動，循序漸進，才能有動力堅持下去。

健身要有好體態，需要在運動完馬上選擇優質蛋白質幫助肌肉生長。 圖／聯合線上 提供
健身要有好體態，需要在運動完馬上選擇優質蛋白質幫助肌肉生長。 圖／聯合線上 提供

此外，健身失敗最大關鍵在於，忘記搭配適當食物攝取，透過選擇優質蛋白質，有助於肌肉生長，讓體態更好看，但要準備健身餐實在太麻煩，建議利用運動後最佳黃金時機，選擇豆奶作為優質蛋白質來源。

義美新品「義美無加糖厚濃豆奶」，平均每100ml含有5.3公克的優質蛋白質，喝完一瓶400ml等於攝取了21.2公克的蛋白質含量，適合運動健身、茹素的人作為優質蛋白質的最佳選擇。

義美「無加糖厚濃豆奶」，適合運動健身、茹素的人作為優質蛋白質的最佳選擇。 圖／聯合線上 提供
義美「無加糖厚濃豆奶」，適合運動健身、茹素的人作為優質蛋白質的最佳選擇。 圖／聯合線上 提供

豆奶一加一，換來健康好身材
「義美無加糖高纖全豆豆奶」每100大卡含有5.7公克優質黃豆纖維，適合「隨時隨地滿足口腹之慾」又可做好體內環保，單喝或是做為餐點搭配都相當合適。「義美無加糖厚濃豆奶」平均每100ml含有5.3公克的優質蛋白質，適合運動完的營養補充。學會「豆奶一加一」的秘訣，除可以輕鬆維持好體態，也可以讓自己更有自信。

「豆奶一加一」秘訣，輕鬆維持好體態，簡單換來好健康。 圖／聯合線上 提供
「豆奶一加一」秘訣，輕鬆維持好體態，簡單換來好健康。 圖／聯合線上 提供

豆奶一加一飲用小秘訣

圖／聯合線上 提供
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