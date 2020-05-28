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工人遭鐵釘刺眼窩深及顱底 嘉義長庚4小時手術救治

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供

一名50歲男工人上月中旬操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救，抵達急診時意識清楚，右眼窩插著1根釘子，評估視力無明顯受損，但電腦斷層檢查意外發現，鐵釘的尖端穿過顱底，沒入右側大腦額葉，而眼球因穿刺傷產生視網膜震盪及視網膜剝離。

經腦神經外科林修竹醫師及眼科陳慶隆醫師討論，緊急聯合手術長達4小時。首先利用內視鏡先將鐵釘移除腦部，再用人工硬腦膜修補破洞，緊接著進行玻璃體切除併視網膜修復手術，術後住院接受預防性抗生素治療，５月初出院2周後迄今追蹤視力恢復良好，無神經後遺症。

林修竹醫師說，鐵釘反彈射入眼窩再深入腦部例子相當罕見，所幸本案未刺穿腦部血管造成大出血，如此傷者會陷入昏迷，也會增加手術的複雜度。

此案採用是微創內視鏡手術，可減少病患復原時間，也降低傳統開顱手術併發症，考驗醫師手術技巧。另，釘子在腦部容易形成膿瘍，故需即時清創，以免有生命危險。

陳慶隆醫師指出，眼球外傷常見，包括一般撞擊後鈍挫傷、尖銳物造成的穿刺傷、眼球破裂及眼內異物等，都會造成發炎感染、眼內出血、視網膜剝離及視力受損。

因此取出異物加上手術修補是預防感染的重要原則。視力的恢復程度則依受傷程度不同，而有不同的預後，其中眼球破裂、眼內感染、視網膜剝離、視神經受損等都是嚴重的徵兆。

陳慶隆提醒，一旦被異物扎進眼窩或眼球，千萬不要自行拔除，因為在沒有萬全準備下倉促移除異物，容易造成大出血以及周圍組織的傷害。事實上，多數情況都無法像這位病人如此幸運，預防勝於治療，從事高風險工作或活動時，必要保護措施，如: 護目鏡、面罩、頭盔等相當重要。

日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供
日前有名50歲男工人操作釘槍時，不幸被長約5公分的鐵釘反彈插入右眼，緊急送往嘉義長庚搶救。圖／嘉義長庚提供

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