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端午連假高鐵狂賣17.5萬張 旅客：若開自由座怕怕的

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司今天凌晨開賣端午疏運車票。聯合報系資料照
台灣高鐵公司今天凌晨開賣端午疏運車票。聯合報系資料照

今天凌晨台灣高鐵開賣端午疏運車票，即便中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說6月7日若還零確診可賣自由座，高鐵仍決定照原訂計畫，連假全車對號座。根據高鐵統計，截至上午8時共完成約17萬5000張車票預訂。提醒旅客，三天後沒付款票就會被取消，已訂而未取的車票，會陸續在30日半夜至31日凌晨清出來。

旅客李先生說，他端午連假要回去高雄看家人，訂票過程順暢，也有訂到優惠車票，不過他很擔心，現在很多人在觀望到底要不要訂票，如果到時候高鐵宣布加開自由座車廂，沒買到票的人一定會塞爆該車廂，還是會「怕怕的」。

PTT有網友說，App整個卡死進不去，用網頁版順暢很多。也有網友說，一訂系統就顯示忙碌中，然後車票就賣完了；網友還說「繼續不賣自由座啊」，6月28日收假當天下午回程車票完全買不到。

端午佳節即將到來，台灣高鐵公司於6月24日（三）至6月29日（一）疏運期間，加開163班次列車（南下91班、北上72班），總計六天提供865班次列車的旅運服務，今天凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵說，配合政府相關防疫措施，今年「端午節疏運」期間前五天（6月24日到6月28日），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡的使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。

台灣高鐵說，建議旅客提早訂位購票，並依照票面所載的車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。同時，高鐵公司也將持續依疫情狀況，配合政府政策及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施。

另配合端午節連續假期，6月20日（六）調整為補上班日，高鐵說為服務旅客通勤需求，6月20日當天增開四班次北上列車，同樣今天凌晨零時起開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」，歡迎旅客多加利用。

高鐵 端午節 連假

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